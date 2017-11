Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dokumentarec je nastal kot opozorilo na sistematično uničevanje muzejev, starodavnih cerkev in samostanov na Bližnjem vzhodu. Foto: Reuters Za zdaj samostana v Iraku varujejo pripadniki kurdske vojske in krščanskih obrambnih milic. Foto: Reuters Hadživa Foto: Reuters Dodaj v

Drevi na TVS1: Bogato dediščino zgodnjih kristjanov uničuje bližnjevzhodna vojna vihra

Sistematično uničevanje krščanskih cerkva, samostanov in muzejev

28. november 2017 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dokumentarec Troje svetih v središče pozornosti postavlja tri samostane, ki spadajo med bogato zapuščino prvih kristjanov na tem območju, Asircev oz. Sirjakov, ki še danes govorijo aramejščino, znano kot Jezusov jezik. Vabljeni k ogledu drevi ob 21. uri na TVS 1.

V Iraku, Siriji, pa tudi v Turčiji, kjer se je ponovno vnela vojna med turško vojsko in Kurdsko delavsko stranko, je ogroženih veliko samostanov s pripadajočimi cerkvami, ki so izjemnega pomena za samo zgodovino krščanstva in človeštva nasploh. Dokumentarec scenarista in režiserja Erika Valenčiča in snemalca Miha Mohoriča Troje svetih v produkciji RTV Slovenija v ospredje postavlja tri samostane v Turčiji in Iraku in prek njih prikazuje neprecenljivo kulturno in versko zapuščino zgodnjih kristjanov.

V vsakem samostanu se ustvarjalci dokumentarca osredotočijo na specifičen zgodovinski in siceršnji pomen. Dva samostana sta iz severnega Iraka (Rabban Hormizd in Mar Mattai), eden pa iz jugovzhodne Turčije (Mor Gabriel). Samostani v Siriji v času produkcije niso bili dostopni zaradi vojnih razmer.

Le nekaj kilometrov od fronte

V času nastanka filma sta bila samostana na severu Iraka le nekaj kilometrov stran od bojnih položajev Islamske države, vsi trije so še vedno resno ogroženi zaradi vojne vihre, mnogi drugi pa so bili v vojni že popolnoma uničeni. Film je nastal kot opozorilo na sistematično uničevanje muzejev, starodavnih cerkev in samostanov.

Za zdaj samostana v Iraku varujejo pripadniki kurdske vojske in krščanskih obrambnih milic. Samostan Mor Gabriel medtem ne uživa nobene posebne zaščite turške države, kvečjemu nasprotno. Turške oblasti so mu odvzele obdelovalno zemljo, ki je predstavljala pomemben vir za samostan. Tudi njegova prihodnost ostaja negotova.

Bližnjevzhodne krščanske korenine

Krščanstvo je pognalo svoje korenine na prostorih južne in jugovzhodne Turčije, Iraka in Sirije. Na tem ogromnem prostranstvu, velikokrat označenem za 'zibelko civilizacij', živijo tudi Asirci oz. Sirjaki, ki spadajo med prvotne kristjane in ki še vedno govorijo aramejščino, sicer znano kot Jezusov jezik, letos pa so praznovali 6767. novo leto.

Njihova predkrščanska in krščanska dediščina kakor tudi njihov narodni obstoj sta ogrožena zaradi medsektaških in medetničnih vojn, ki zadnja leta razjedajo širši Bližnji vzhod. Različne islamistične vojske na čelu s samooklicano Islamsko državo sistematično uničujejo muzeje in starodavne cerkve ter samostane. Nazadnje so svetovni mediji poročali o popolnem opustošenju samostana Mar Elia (sv. Elije) blizu Mosula na severu Iraka.

G. K.