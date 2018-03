Drevi obilica iskrivosti v romantični komediji Planet samskih Mitje Okorna

Nocoj na TVS 1 ob 20.00

3. marec 2018 ob 15:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na male zaslone drevi prihaja romantična poljska komedija Planet samskih, ki je bila na Poljskem pravi "hit", slovenskega režiserja Mitje Okorna, avtorja božične romantične uspešnice Pisma sv. Nikolaju.



Anja je očarljiva, romantična, na prvi pogled sramežljiva učiteljica glasbe, ki prek spletnih zmenkov neutrudno išče svojo sorodno dušo. Tomek je šovinistični voditelj najbolj priljubljene in kontroverzne TV-oddaje v državi, ki na vsako situacijo odgovori s ciničnim humorjem. Ženske si želijo biti z njim, moški mu želijo biti podobni. Posmehuje se vsemu in vsem. Ravno, ko išče temo svoje naslednje oddajo, na valentinovo po naključju sreča Anjo in najde navdih v njeni nepopravljivi romantični naravi.

Vabljeni k ogledu ob 20.00 na TVS 1.



Po Anjini podobi ustvari nov lik, ki izzove buren odziv gledalk in gledalcev, zato ji predlaga, da bi njene zmenkarske izkušnje uporabil kot snov za svoje lutkarske parodije. Oddaja čez noč postane prava uspešnica, Tomek in Anja pa se kot sodelavca izvrstno ujameta. Ko Anja nekega dne nepričakovano spozna popolnega moškega - čednega in pozornega Antonija, mora Tomek pod pritiskom vodje medijske hiše Oktawie rešiti oddajo pred neizbežnim koncem.

V glavnih vlogah nastopata Maciej Stuhr (Pisma Sv. Nikolaju) kot priljubljeni TV-voditelj Tomek in prelepa Agnieszka Więdłochę kot romantična učiteljica glasbe Anja. Simpatičnima igralcema na velikem platnu delajo družbo še drugi poljski zvezdniki - Tomasz Karolak (Pisma Sv. Nikolaju), Danuta Stenka, Paul Domagala, Tomasz Karolak, Veronica Książkiewicz, Catherine Bujakiewicz, Piotr Glowacki in Ewa Blaszczyk.

Režiser Mitja Okorn, ki ga slovenski gledalci poznajo tudi po filmu Tu pa tam, je kariero na Poljskem sicer uspešno začel, še preden je posnel romantično komedijo Pisma sv. Nikolaja, s katero se je nato tam uveljavil kot prepoznavno režijsko ime. Na Poljskem si je film Planet samskih ogledal poltretji milijon gledalcev.

Pod scenarij se podpisujejo Sam Akina, Jules Jones, Mitja Okorn in Urszula Antoniak.

G. K.