Droni naslikajo distopično prihodnost v Kinu Šiška

V Kinu Šiška samostojna razstava Uroša Weinbergerja

8. januar 2018 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Kinu Šiška bodo nocoj odprli samostojno likovno razstavo Uroša Weinbergerja. Naslikani droni na postavitvi Die Drohnen predstavljajo simbol strahu z vojnih območij, obenem pa so tudi opomin k odgovornosti in premišljenosti ob vsakršnem napredku.

Dolgoletno ustvarjanje družbenega kritika, slikarja in glasbenika Uroša Weinbergerja temelji na upodabljanju idiličnih prizorov, preoblečenih v distopične različice, ki gledalca vržejo iz tira ali pa se ob njih zgrozi. Tehnološki in ideološki razvoj človeške družbe je venomer temeljil na naši dobrobiti, vendar lahko v lastnem času in okolju začutimo, da napredek pomeni predvsem vse boljšo iluzijo svobode in potisk družbe k nevednosti, so zapisali organizatorji.

Kot piše v vabilu na razstavo, so likovna dela okna v svet sarkastične in ironične realnosti naše družbe, kjer so plastične kače zamenjale mitološka bitja in kjer drone prekrivajo nič hudega sluteča in nedolžna bitja.

Po avtorjevih besedah je najhujša nočna mora tista, iz katere se ne moremo prebuditi, in zdi se, da je konfliktna družbena realnost danes prav taka. Brezskrbno govorimo o nikoli prej videni globalni povezanosti, istočasno pa obračamo hrbet tistim, ki potrebujejo največ pomoči.

Naslikani droni torej niso zgolj simbol nenehnega strahu, ki ga čutijo prebivalci vojnih območij, temveč opomin odgovornosti in premišljenosti, ki ju s seboj prinese vsak napredek in ki se jima je najlažje odreči ter brezglavo hiteti za takojšnjim zadovoljstvom.

Uroš Weinberger (1975) je leta 2005 končal podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2002 je bil povabljen na Akademijo za likovno umetnost v Sofiji, leta 2011 pa je bil nagrajenec bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Slovenije 6: Jaz, tukaj, zdaj.

Udeležil se je umetniških rezidenc ministrstva za kulturo v Berlinu leta 2009 ter v Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern v Freisingu leta 2013. Za seboj ima številne domače in mednarodne razstave, tako samostojne kot skupinske. Trenutno kot samostojni vizualni umetnik živi in ustvarja v Ljubljani.

A. J.