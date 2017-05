Druga godba bo letos odzvanjala med Piranom in Ljubljano

33. mednarodni glasbeni festival

11. maj 2017 ob 15:37

Ljubljana/Piran - MMC RTV SLO/STA

Drugogodbeni majski festivalski maraton bo letos strnjen v tri koncertne večere, pri čemer se bo program uvodnega dne odvil v Piranu - z uvodnim nastopom v Avstriji delujoče balkan punk rock polka zasedbe Roy De Roy, ki prepeva v slovenščini.

33. izvedba mednarodnega festivala Druga godba, ki prinaša 15 nastopajočih, se bo začela 25. maja v Piranu, naslednja dva dneva dogajanja pa bosta umeščena v Ljubljano. Po besedah člana programskega odbora Roka Koširja so se za umestitev prvega festivalskega dne v obalno mesto odločili iz več razlogov, med katerimi je tudi podpora piranske lokalne skupnosti.

Roy De Roy, ki so uspešni zlasti v nemškem govornem območju, bodo Drugo godbo na nekdanji dan mladosti odprli na Tartinijevem trgu, od tam pa se bodo poslušalci, po izbiri tudi z ladijskim prevozom, odpravili v skladišče soli Monfort, kjer bo nastopila še ena družbeno-angažirana zasedba Bella Ciao, ki je pred 50 leti sprožila preporod italijanskega folka, ter eden najbolj izvirnih zahodnoafriških glasbenikov v zadnjih letih, King Ayisoba iz Gane, so zapisali organizatorji.

Festivalski prevoz med obalo in prestolnico

V Piran se bo mogoče podati z brezplačnim prevozom iz Ljubljane, enako pa velja tudi v obratni smeri. V prestolnici bosta festival v petek, 25. maja, v Kinu Šiška uvedli norveška art-pop umetnica Jenny Hval, ki je lani izdala najbolj uspešni skandinavski album - konceptualno ploščo Blood Bitch, in malijsko-francoska pevka Inna Modja, ki malijsko tradicijo prepleta s hip hopom.

Festivalski avtobus bo nato peljal na Metelkovo, kjer bo najprej nastopila turška glasbenica Gaye Su Akyol, ki pooseblja vse, kar se sodobnega dogaja v Istanbulu, hkrati pa se oplaja pri izročilu. Sledili bodo južnokorejska skupina Black String, zmes tradicionalne glasbe, džeza in svobodne improvizacije s klasičnim glasbilom komungo v zasedbi, francoski latincore Pixvae s pevkama iz Kolumbije ter Kondi Band z glasbeniki iz Sierre Leoneja in ZDA, ki zvoke palčnega klavirja oplajajo s plesno-elektronskimi zvoki, je povedal vodja programskega odbora Bogdan Benigar.

Sobota v Cankarjevem domu, nedelja v Kinu Šiška

Sobotno dogajanje se bo začelo že popoldne v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo skladatelj filmske in gledališke glasbe Drago Ivanuša predstavil svoj nov projekt The Raising of the Voice, v katerega je povezal zvoke telesa. V Klubu CD pa bosta nato nastopila harmonikar Bratko Bibič z avstrijskim kolegom Ottom Lechnerjem in nekoliko spremenjenim orkestrom Die Wiener Ziehharmoniker ter južnoafriški klasični kitarist Derek Gripper.

Na sklepni dan festivala se dogajanje seli v Kino Šiška, kjer bo prvič po izidu albuma Lahko sem glinena mesojedka nastopila slovenska trojica Širom, za veliki finale pa bodo poskrbeli arabski glasbeniki, najprej povratnica na Drugi godbi, libanonska pevka Yasmine Hamdan s kombinacijo akustike in elektronike, nato raper Rayess Bek in vizualna umetnica La Mirza, prav tako iz Libanona, z največjimi arabskimi uspešnicami, povezanimi z utrinki iz zlate dobe egipčanskega filma.

P. G.