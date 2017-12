Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Poslednji jedi je dokaz, da je tudi 40 let stara franšiza lahko sveža, tako za dolgoletne oboževalce kot za nove spreobrnjence v vero. Foto: IMDb Huronski uspeh Poslednjega jedija je tudi svetel trenutek v iztekajočem se filmskem letu, ki je bilo za Hollywood izjemno kilavo. Foto: IMDb Dodaj v

Druga najdonosnejša premiera v zgodovini za Poslednjega jedija

Tesno za petami uspehu filma Sila se prebuja

18. december 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslednji jedi, osmi in najnovejši film v franšizi Vojna zvezd, je v prvem koncu tedna predvajanja v Severni Ameriki zaslužil 220 milijonov dolarjev, kar je druga najdonosnejša premiera v zgodovini. Prestol še vedno zaseda neposredni predhodnik tega filma, torej Epizoda VII oz. Sila se prebuja.

Disneyjev blockbuster je v resnici šele tretji film v zgodovini, ki je na severnoameriškem trgu s premiero zaslužil več kot 200 milijonov dolarjev; poleg omenjenih dveh delov Vojne zvezd so to še Marvelovi Maščevalci (207,4 milijona dolarjev) in Jurski svet (208,8 milijona dolarjev).

Seveda v norijo zaradi "galaksije daleč, daleč stran" niso padli samo Američani in Kanadčani: drugje po svetu je film zaslužil 230 milijonov dolarjev, se glasi prva ocena Disneyja.



Disneyjeve lovke sežejo vse dlje

Sicer ne prav presenetljivi uspeh filma je samo eden izmed Disneyjevih dosežkov: pred nekaj dnevi je svet obkrožila vest, da bo podjetje za 52,4 milijarde dolarjev odkupilo večji del konglomerata 21st Century Fox. Del te kupčije je tudi Disneyjev prevzem filmskega studia 20th Century Fox, enega od šestih velikanov tradicionalnega Hollywooda.

"Rezultati tega konca tedna so posledica vizije in načrtovanja našega direktorja Boba Igerja, ki je pripeljal studio Lucasfilm pod naše okrilje," je komentiral direktor distribucije Dave Hollis. "Zdaj ko razmišljamo o novih pridobitvah, se je seveda lahko navdušiti nad vsemi možnostmi".

Studio Fox je bil, kot po naključju, edini večji studio, ki si je sploh "upal" poslati kako premiero v ameriška kina na isti dan, kot je svoj pohod začel Poslednji jedi. Animirana komedija Bikec Ferdinand, ki k nam prihaja ta teden, je zaslužila 13,3 milijona dolarjev. Na tretjem mestu gledanosti je bila Pixarjeva celovečerna animacija Koko in velika skrivnost.

Dalo bi se argumentirati, da je imel JJ Abrams, ki je predlani režiral film Sila se prebuja, za spoznanje lažjo nalogo od ekipe Poslednjega jedija: naslonil se je lahko desetleten premor in nostalgijo, ki je ljudi množično prignala v kinodvorane. Rian Johnson ni imel tega adute "svežine", a ima trenutno kljub temu kar 93 odstotkov pozitivnih kritik na agregatni spletni strani Rotten Tomatoes.

Abrams in Johnson na čelu franšize tudi v prihodnje

Johnsonovi viziji za vesolje Vojne zvezd očitno zaupa tudi studio Disney: pred kratkim smo izvedeli, da bo razvil naslednjo trilogijo v franšizi; potrjeno je bilo tudi, da bo (vsaj) prvi film tudi režiral in zanj napisal scenarij. Pomirjeni so lahko tudi privrženci "šole" JJ Abramsa: vrnil se bo kot režiser Epizode IX (v tej vlogi je zamenjal sprva predvidenega Colina Treworowa). Potem je tu še čisto ločena obzgodba, samostojen film o Hanu Solu, ki ga bomo lahko videli že prihodnje leto poleti.

Huronski uspeh Poslednjega jedija je tudi svetel trenutek v iztekajočem se filmskem letu, ki je bilo za Hollywood izjemno kilavo (zaslužek je približno 3,9 odstotka nižji od lanskega leta). Pretekli konec tedna je bil z naskokom najdonosnejši za industrijo; do konca leta lahko Hollywood zaostanek za lanskimi rezultati skrči na "zgolj" dva odstotka.

A. J.