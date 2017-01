Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Žirija zlatih malin je nadaljevanje Zoolanderja odpisala kot "15 let prepozno", Bena Stillerja pa nominirala za najslabšega igralca in režiserja. Komedija je tudi v ožjem izboru za "najslabši preddel, nadaljevanje, kopijo ali priredbo". Foto: IMDb Batman in Superman se niti s skupnimi močmi nista mogla ubraniti toče nominacij za zlate maline. Vprašanje je le, kateri je bil slabši: Affleck ali Cavill? Foto: Blitz Film "Johnny Depp in njegova za bruhat kričeča oprava" sta obupen filmski par, ugotavlja žirija. Alica izza ogledala je bil nenavdihnjeno nadaljevanje Alice v Čudežni deželi. Foto: Kolosej Tudi velika Hellen Mirren ni varna pred nominacijo: Skrivna lepota je bila eden od tistih ponesrečenih projektov, v katerem je nastopilo malo morje znanih imen. Foto: Kolosej Navadili smo se že na to, da so jesenska leta Roberta De Nira posejana z ne ravno spektakularnimi filmi. Dedek uide z vajeti ni izjema. Foto: Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Druga plat medalje: maline za najobupnejše filme lanskega leta

2016, "še posebej bedno leto za filme"

24. januar 2017 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če se Hollywood na dan razglasitve oskarjevskih nominacij sonči v toploti samozadovoljstva, pa nekatere zvezdnike čaka mrzel tuš: znani so nominiranci za zlate maline, "nagrade" za najslabše, kar filmska industrija lahko ponudi.

Batman proti Supermanu ni bil samo epski spopad, ki se je končal s spoznanjem, da imata oba superjunaka mamo z imenom Martha - krilata maščevalca se bosta očitno spopadla še za dvomljivo lovoriko najslabšega igralca.

Podelitev zlatih malin, ki se tradicionalno odvije dan pred podelitvijo oskarjev, bo letos minila v znamenju še ene bitke titanov: je bil slabši film parodija modnega sveta Zoolander 2 ali pa prenabuhli spektakel Zacka Snyderja?

V resnici je na čelu seznama letošnjih zlatih malin Zoolander 2 s kar devetimi nominacijami, vključno s tistima za najslabšega igralca v glavni (Ben Stiller) ter stranski vlogi (Owen Wilson), pa tudi za najslabši igralski par. (Stiller dobi še eno samostojno nominacijo - za najslabšega režiserja.) Batman proti Supermanu z osmimi nominacijami Zoolanderju diha za ovratnik; Henry Cavill in Ben Affleck sta v igri za najslabšega igralca, Jesse Eisenberg pa je bil kot manični Lex Luthor tudi potencialno najslabši igralec v stranski vlogi.

Zanimiva vključitev na seznam, ki praviloma upošteva samo najbolj komercialne filme, je agit-propovski dokumentarec Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, ki je Dineshu D’Souzi prinesel nominaciji za najslabšega igralca in najslabšo režijo.

Organizatorji letošnje podelitve, ki bo že 37. po vrsti, ugotavljajo, da je za nami izredno kilava filmska letina. "Bera filmskih bebavosti v 2016 je bila tako bogata, da smo nominacije v glavni kategoriji s petih razširili na šest naslovov."

Nominiranci v glavnih kategorijah so:

Najslabši film

Batman proti Supermanu: Zora pravice / Batman v Superman: Dawn of Justice

Dedek uide z vajeti / Dirty Grandpa

Bogovi Egipta / Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Dan neodvisnosti: Nova grožnja / Independence Day: Resurgence

Zoolander 2

Najslabši igralec

Ben Affleck (Batman proti Supermanu: Zora pravice)

Gerard Butler (Bogovi Egipta, London je padel)

Henry Cavill (Batman proti Supermanu: Zora pravice)

Robert De Niro (Dedek uide z vajeti)

Dinesh D’Souza (Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Najslabša igralka

Megan Fox (Ninja želve: Iz senc)

Tyler Perry (Boo! A Madea Halloween)

Julia Roberts (Materinski dan)

Becky Turner (Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party)

Naomi Watts (Trilogija Razcepljeni: Povezani, Ujeta)

Shailene Woodley (Trilogija Razcepljeni: Povezani)

Najslabši igralec v stranski vlogi

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alica izza ogledala)

Will Ferrell (Zoolander 2)

Jesse Eisenberg (Batman proti Supermanu: Zora pravice)

Jared Leto (Odred odpisanih)

Owen Wilson (Zoolander 2)

Najslabša igralka v stranski vlogi

Julianne Hough (Dedek uide z vajeti)

Kate Hudson (Materinski dan)

Aubrey Plaza (Dedek uide z vajeti)

Jane Seymour (Fifty Shades of Black)

Sela Ward (Dan neodvisnosti: Nova grožnja)

Kristen Wiig (Zoolander 2)

Najslabši filmski par

Ben Affleck in njegov "bestič" Henry Cavill (Batman proti Supermanu: Zora pravice)

Katera koli dva egipčanska bogova ali smrtnika (Bogovi Egipta)

Johnny Depp in njegova za bruhat kričeča oprava (Alica izza ogledala)

Cela zasedba nekoč uglednih igralcev (Skrita lepota)

Tyler Perry in tista stara, ponošena lasulja (Boo! A Madea Halloween)

Ben Stiller in njegov "bestič" Owen Wilson (Zoolander 2)

Najslabša režija

Dines D’Souza, Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich, Dan neodvisnosti: Nova grožnja

Tyler Perry, Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas, Bogovi Egipta

Zack Snyder, Batman proti Supermanu: Zora pravice

Ben Stiller, Zoolander 2

A. J.