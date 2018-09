Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Orson Welles (1915-1985) je za seboj pustil več ducatov filmov, najbolj pa je znan po mojstrovini Državljan Kane, za katero je leta 1942 prejel oskarja za najboljši scenarij. Foto: AP Ameriška filmska akademija mu je leta 1971 podelila častnega oskarja, Ameriški filmski inštitut pa štiri leta pozneje nagrado za življenjske dosežke. Foto: EPA Welles je lik zasnoval po Ernestu Hemingwayu, s katerim se je srečal leta 1937. Foto: J. F. Kennedy - Presidential Library and Museum Sorodne novice Benetke: 10 najtežje pričakovanih filmov Dva vesterna, močna zastopanost ameriškega filma in končno dokončani Orson Welles Dodaj v

Druga stran vetra: Hollywoodska legenda Orson Welles 40 let pozneje

Welles je film snemal med letoma 1970 in 1976

1. september 2018 ob 12:46

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Na Netflixu so poskrbeli za dokončanje in restavracijo doslej nedokončanega zadnjega filma ameriškega igralca, režiserja in producenta Orsona Wellsa z naslovom The Other Side of the Wind, ki je v petek doživel svetovno premiero na 75. beneškem filmskem festivalu.

Film bo na platformi spletnega giganta Netflix na voljo od 2. novembra.

Najbolj pričakovan festivalski dogodek

Projekcija Wellsovega filma velja med cinefili za najbolj pričakovan festivalski dogodek. Film The Other Side of the Wind (Druga stran vetra) je bil štiri desetletja predmet hollywoodskih legend, Welles pa ga je snemal med letoma 1970 in 1976.

Navdih za lik je bil Hemingway

Opisujejo ga kot neusmiljeno zgodbo o prijateljstvu, prevari, medijih in ambicijah v Hollywoodu. V ospredju je zgodba temperamentnega ostarelega filmskega režiserja Jaka Hannaforda, ki se bori s hollywoodskimi producenti za dokončanje svojega filma. Welles je lik zasnoval po Ernestu Hemingwayu, s katerim se je srečal leta 1937.

V filmu so zaigrali John Huston, Bob Random, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg in Oja Kodar. Posnet je bil v nekonvencionalnem slogu, ki fikcijo podaja v obliki dokumentarnega filma. Deloma gre za barvne in deloma črno-bele posnetke.

Edina dedinja Beatrice Welles

Šest let snemanja so zaznamovale produkcijske in finančne težave ter težave z igralsko ekipo. Dolgotrajni sodni postopek nad pravicami, v katerega je bila med drugim udeležena tudi Wellsova hči in njegova edina dedinja Beatrice Welles, je pripeljala do tega, da je film ostal nedokončan. Na začetku lanskega leta je nato pravice za dokončanje in restavracijo filma pridobil ameriški ponudnik video vsebin Netflix.

Pred tem je med drugim leta 2015, ob 100-letnici Wellsovega rojstva, za podporo projektu stekla tudi pobuda za zbiranje denarja prek platforme za množično financiranje Indiegogo.

Nova glasba Michela Legranda

Film je bil prikazan z novo glasbo v avtorstvu s tremi oskarji nagrajenega skladatelja Michela Legranda. Producenti in Wellsova družina so pritrdili, da je restavratorski ekipi v dokončanem filmu uspelo do konca izpeljati režiserjevo vizijo. Na projekciji bosta prisotna vodja tehnične ekipe filma, z oskarjem nagrajeni Bob Murawski, ter eden od dveh producentov, Filip Jan Rymsza.

Organizatorji beneške Mostre so pričakovali tudi obisk Wellesove vdove, 77-letne hrvaške igralke Oje Kodar, ki je v filmu tudi nastopila, a se projekcije ni udeležila.

Oskar za najboljši scenarij

Welles (1915–1985) je za seboj pustil več ducatov filmov, najbolj pa je znan po mojstrovini, svojem prvencu Državljan Kane, za katero je leta 1942 prejel oskarja za najboljši scenarij, nominiran pa je bil film še za osem drugih oskarjev. Ameriška filmska akademija mu je leta 1971 podelila častnega oskarja, Ameriški filmski inštitut pa štiri leta pozneje nagrado za življenjske dosežke.

Zaznamoval je tudi gledališče in radio. Na področju gledališča je najbolj prepoznan po produkciji Cezarja, broadwajski priredbi Shakespearjevega Julija Cezarja. Za radio je režiral igro Vojna svetov o domnevni invaziji Marsovcev na Zemljo, ki je postala ena najbolj znanih iger v zgodovini radia.

N. Š.