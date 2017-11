Drugačni svetovi se razodevajo na mladi sodobni fotografiji

Fotografska razstava v Photonu in Kinu Šiška

6. november 2017 ob 14:29

Razstava, ki nima predpisane teme, ampak predstavlja izrazito raznovrstna dela, tako v avtorskih izrazih kot v mnogoterosti fotografskih praks in tehnik – govora je o postavitvi Drugačni svetovi 2017, ki prinaša dela desetih fotografov mlajše generacije.

Na razstavi v Centru za sodobno fotografijo Photon in sosednjem Kinu Šiška so na ogled stvaritve fotografov z območja srednje in vzhodne Evrope, ki so bili izbrani na Photonovem natečaju. Aktualna produkcija izbranih umetnikov tako ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v tej regiji, so zapisali pri Photonu.

Peta izvedba mednarodnega natečaja

Kot še piše na njihovi spletni strani, natečaj v svoji peti izdaji potrjuje pomembnost tovrstnega projekta, ki je usmerjen v mlajše in prihajajoče generacije fotografskih ustvarjalcev in si za svoje vodilo postavlja idejo o drugačnosti, odzivnosti in kritični misli.

Na letošnji razstavi se predstavljajo: Georgs Avetisjans, Boris Beja, Marko Kosović, Eva Križaj, Jelena Micić, Aleksandra Nowysz, Valentyn Odnoviun, Pawel Starzec, Špela Škulj in Bolgarka Eva Zellei. Avtorje je izbrala mednarodna žirija v sestavi: Michaela Bosakova z Dunaja, Branko Lenart iz Gradca, Jean-Luc Soret iz Pariza in Anja Zver iz Ljubljane.

Pogled na stanje sodobne avtorske fotografije

Postavitev je rezultat iniciative Mlada sodobna fotografija, ki ob pomoči sodelujočih strokovnjakov spodbuja, vrednoti in predstavlja dogajanje med mladimi, še neuveljavljenimi in prihajajočimi generacijami ustvarjalcev, starimi do 35 let, ki delujejo na področju sodobne avtorske fotografije.

V razstavnih prostorih Photona so predstavljena dela treh nagrajencev letošnjega natečaja, v razstavnem prostoru Kamera v Kinu Šiška pa dela preostalih sedmih avtorjev ožjega izbora natečaja.

Ob odprtju, ki je napovedano drevi ob 20. uri, bodo tudi razglasili letošnje zmagovalce natečaja, postavitev pa bo na ogled do 1. decembra.

