Družba Weinstein v stečaj in konec zavezanosti molčečnosti za zaposlene

Načrti prodaje so dokončno padli v vodo februarja

20. marec 2018 ob 12:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družba Weinstein Co. je v ponedeljek napovedala, da je vložila prošnjo za stečaj, kar je sledilo številnim obtožbam spolnih zlorab, ki jih je deležen soustanovitelj Harvey Weinstein. S tem pa po novem tudi niso več veljavni sporazumi o zavezanosti molčečnosti zaposlenih.

Sicer je nekaj časa še delovalo, da bo družbo mogoče prodati, vendar so pogajanja s skupino vlagateljev pod vodstvom Marie Contreras-Sweet pred kratkim propadla. Posel je dokončno padel v vodo 11. februarja, ko je državno tožilstvo vložilo tožbo proti studiu in njegovim ustanoviteljem.

"Vaši glasovi so navdihnili gibanje za spremembe"

Tukaj je še pomembno sveže dejstvo, ki so ga sporočili iz družbe. Napovedali so namreč, da so svoje zaposlene razrešili sporazumov o zavezanosti molčečnosti kot del potekajočih pogajanj z newyorškim generalnim zveznim tožilcem Ericom Schneidermanom. "Nihče se ne sme bati spregovoriti ali ostati tiho zaradi prisile," so zapisali pri družbi Weinstein Co. "Družba se zahvaljuje pogumnim posameznikom, ki so se že oglasili. Vaši glasovi so navdihnili gibanje za spremembe po vsej državi in po svetu," še beremo v izjavi za javnost.

Potencialna reorganizacija pod novim lastništvom

Družba se bo zdaj morda lahko reorganizirala in nadaljevala produkcijo televizijskih oddaj in filmov pod novim lastništvom družbe Lantern Capital. "Odbor je izbral družbo Lantern Capital delno zaradi zavezanosti, da bo ohranila premoženje in zaposlene kot delujoče podjetje," je v izjavi navedla družba Weinstein Co. "Družba upa, da bo ta urejen postopek prodaje pod nadzorom stečajnega sodišča omogočil maksimiranje vrednosti premoženja družbe v korist njenih upnikov in drugih deležnikov."

Ponudba Lanterne znaša 310 milijonov dolarjev v gotovini, ob tem pa bi podjetje prevzelo še 114,5 milijona dolarjev obveznosti za nekatere televizijske in filmske projekte, kar torej navrže skupno 424,5 milijona dolarjev. Gre za ponudbo, ki je najbrž v vlogi tega, da stečajni dolžnik potipa stanje na trgu, preden se zgodi dejanska dražba. Namen je tudi maksimiranje vrednosti premoženja in izognitev nizkim ponudbam kot del sodne dražbe.

Neznano, kolikšen del za Weinsteinove žrtve

Sicer pa ta ponudba pušča odprto vprašanje, koliko denarja bo namenjenega žrtvam domnevnega nadlegovanja Harveyja Weinsteina. Zavarovanje naj bi zagotovilo do 30 milijonov dolarjev, čeprav lahko zavarovalnica še izpodbija svojo obveznost plačila. Prve obtožbe zoper Weinsteina so v javnost prišle lanskega 5. oktobra v članku, ki ga je objavil New York Times. Weinstein je bil odpuščen tri dni pozneje, nato pa je odstopil še s svojega položaja v upravnem odboru družbe. Produkcija številnih, že načrtovanih televizijskih vsebin je bila preklicana, podjetje pa je bilo prisiljeno s koledarja izbrisati za prihodnost načrtovane filmske premiere.

Posledično so prihodki usahnili, podjetje se je trudilo plačati izstavljene račune, število zaposlenih se je skrčilo s 150 na manj kot 100 ljudi. Nato so v zadnjih tednih blokirali kreditne kartice podjetja. Nekateri upniki so vložili tožbe zaradi neplačanih računov, med njimi sta na primer kanadski distributer televizijskih in filmskih vsebin ter švicarski proizvajalec čokolade.

Glede ohranitve poslovanja resna le ena družba

Po poročanju ameriških medijev nobeden izmed drugih ponudnikov ni tako resen kot Lantern Capital glede ohranitve poslovanja družbe Weinstein Co., saj jih v večini zanima predvsem vrednost kataloga podjetja. Med potencialnimi ponudniki so še Lionsgate, beIN Media - sicer lastnik produkcijskega in distribucijskega podjetja Miramax -, Vine Alternative Investments, Shamrock Capital, Killer Content in A+E Networks. Brata Weinstein sta namreč Miramax leta 1993 prodala Disneyju, leta 2005 pa sta odšla na svoje in ustanovila The Weinstein Company.

