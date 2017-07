Družina, novi film Roka Bička, s svetovno premiero v Locarnu

Zajema obdobje desetih let osrednjega lika

14. julij 2017 ob 09:40

Locarno/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na 70. mednarodnem filmskem festivalu v švicarskem Locarnu, ki bo potekal med 2. in 12. avgustom, bo svetovno premiero doživel film slovenskega režiserja Roka Bička Družina.

Slovensko-avstrijsko koprodukcijo bodo prikazali v sekciji Teden kritike. Na festivalu si bo sicer v različnih sekcijah mogoče ogledati 300 filmov.

Film Družina, ki zajema obdobje desetih let osrednjega lika, bodo premierno predvajali 7. avgusta, dan pozneje pa bo sledila še njegova ponovitev. Gre za prvo slovensko-avstrijsko koprodukcijo, ki sta jo finančno podprla Slovenski filmski center (SFC) in Avstrijski filmski inštitut. To je obenem tudi prvi slovenski film, ki bo predvajan v sekciji Teden kritike v Locarnu, so sporočili s SFC-ja.

"Kot bi bil režiser neviden"

Direktor sekcije Teden kritike Marco Zucchi je zapisal, da je Bičku, sicer znanem po večkrat nagrajenem celovečercu Razredni sovražnik, s filmom Družina "uspelo ujeti intenzivne zasebne situacije na način, kot da bi bil neviden in da v sobi, kjer zgodba nastaja, režiser sploh ne bi bil prisoten". Film z glavnim protagonistom Matejem Rajkom prikazuje obdobje njegovega prelomnega in problematičnega otroštva ter nekoliko nerodno in uporniško mladost, od njegove prve ljubezni, očetovstva pa vse do težke ločitve.

"Film raziskuje tudi odnosa oče-hči in sin-oče ter temo invalidnosti, ki zaznamuje Matejevo življenje. S premišljeno uporabo raztrganega časovnega poteka dogodkov uspe Bičku ustvariti delo, ki ga lahko upravičeno imenujemo dokumentarna različica Fantovskih let. Tako kot Linklaterjevi uspešnici tudi Bičkovemu filmu Družina uspe neverjeten ter hkrati tako dragocen in specifično kinematografski dosežek - občinstvu se ustavi čas. V manj kot dveh urah se odvrti deset let resničnih trenutkov v življenju Mateja in ljudi okrog njega," so še sporočili s SFC-ja.

Častni leopard Adrienu Brodyju

V sekciji Teden kritike vsako leto predstavijo sedem filmov, ki odpirajo nove perspektive. Teden kritike je bil ustanovljena leta 1990 kot neodvisna sekcija v organizaciji švicarskega združenja filmskih novinarjev z namenom, da svetovni javnosti predstavi inovativne filme na robu klasične filmske naracije. Poleg Bičkovega filma so letos izbrali še filme iz Švice, Nemčije, Argentine, Kolumbije ter še dva iz koprodukcijskih držav Tajvana in Mjanmara ter Nemčije in Švice.

Sedemdeseta izdaja letošnjega festivala v Locarnu bo po pisanju dpa v tekmovalnem programu ponudila 18 filmov, ki se bodo potegovali za zlatega leoparda. Nagrado leopard club, ki jo podeljujejo osebnostim, ki podpirajo festival, pa bo letos prejel ameriški igralec Adrien Brody, ki je zaslovel s filmom Pianist.

