Družinski film Olma Omerzuja po mnenju čeških kritikov najboljši film leta

Filmu tudi nagrada za najboljši scenarij

31. januar 2017 ob 10:53

Praga - MMC RTV SLO/STA

Na prireditvi čeških filmskih kritikov v Pragi je bil Družinski film na Češkem delujočega slovenskega režiserja Olma Omerzuja razglašen za najboljši film leta. Nebojša Pop Tasić pa je zanj prejel nagrado za najboljši scenarij.

"Če bi bil to slovenski film - pa ni - bi bil gotovo najboljši slovenski film zadnjih let," je o Omerzujevi stvaritvi pred časom dejal Marcel Štefančič Jr. V filmu sledimo zgodbi o možu in ženi, ki jadrata po oceanu, otroka pa sta pustila doma, kjer lahko odkrivata meje svoje svobode. Jadrnica doživi brodolom in družina je na preizkusu ...

Skoraj serijsko pobiranje lovorik

Družinski film, ki je nastal v češko-nemško-slovensko-francosko-slovaški koprodukciji - slovenska koproducentska hiša filma je Arsmedia - je svojo festivalsko pot začel septembra 2015 v San Sebastianu. Že mesec pozneje je prejel nagrado za najboljši umetniški prispevek na mednarodnem filmskem festivalu v Tokiu.

Sledila je nagrada Karlu Rodenu na festivalu v Cottbusu za najboljšo moško vlogo in nagrada FIPRESCI, ki jo je filmu podelilo mednarodno združenje filmskih kritikov in novinarjev na ljubljanskem Liffu. Film, ki je v češkem Plznu osvojil zlatega vodomca, je prejel tudi vesno za najboljši scenarij na zadnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu.



Olmo Omerzu (1984), ki trenutno končuje svoj tretji igrani celovečerni film, je študij filmske režije končal na praški FAMU in diplomiral s prvencem Mlada noč. Film se je leta 2012 uvrstil v sekcijo forum na Berlinalu in bil prikazan na številnih mednarodnih filmskih festivalih, kjer je prejel več nagrad.

Letošnja prireditev čeških filmskih kritikov v Pragi je potekala ta konec tedna, že pred štirimi leti pa so prav tako češki kritiki Olma Omerzuja imenovali za odkritje leta na njihovih tleh.

P. G.