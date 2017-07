Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Slovenska umetniška reprezentanca je na 11. tradicionalnem turnirju osvojila tretje mesto. Foto: Blanka Kante Dresi nogometne reprezentance NSK so, tako kot njeni potni listi, zelene barve. Foto: Osebni arhiv Matjaža Pikala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Država NSK ima tudi svojo nogometno reprezentanco

Prvo tekmo odigrala v Berlinu

10. julij 2017 ob 08:43

Berlin - MMC RTV SLO

V okviru 11. tradicionalnega nogometnega turnirja v spomin na anarhističnega pisatelja Ericha Muhsama, ki ga je umoril nacistični režim, so prejšnji teden v Berlinu razglasili Nogometno reprezentanco države NSK (The NSK state football team).

"Država brez nogometne reprezentance je kot vas brez cerkve ali pa ženska brez 'riti'. Skratka, država brez nogometne reprezentance ni resna država,“ je ob njeni ustanovitvi dejal njen prvi kapetan in igralec Matjaž Pikalo. Dresi nogometne reprezentance NSK bodo zelene barve. Tako kot njeni potni listi. Grb pa bo srebrn.

Enajsterica kunstlerjev

Vsaka resna reprezentanca ima svoj vzdevek; če so italijanski reprezentanti azzurri in če so Francozi galski petelini, potem so reprezentanti NSK preprosto kunstlerji. Njene barve bodo lahko branili državljani NSK, torej imetniki njenega potnega lista. Selektor bo lahko po neuradnih podatkih izbiral med pet tisoč državljani. Reprezentanca bo najverjetneje mednarodna, njen sedež pa bo v Ljubljani.

Ustanovitev reprezentance je bila del programa ob mednarodnem nogometnem turnirju v spomin na pisatelja, esejista in dramatika Ericha Muhsama (1878–1934), ki se ga je udeležila tudi reprezentanca slovenskih umetnikov. Ta pod imenom Slovenian Football Art Team nastopa vse od leta 2008.

Na predvečer turnirja je v prostorih kluba pod zgovornim imenom Club der Polnischen Versager slovenska reprezentanca kot darilo Berlinu in nemškemu narodu pripravila kulturni program, na katerem so poleg recitala pesnika Matjaža Pikala predvajali tudi kratek film Tadeja Čatra Berr Grillz v porečju reke Pišnice in predpremierno tudi film Slobodana Maksimovića Nevidna roka Adama Smitha. Večer je sklenil kratek koncert Guštija z gostjo Melito Kontrec, sicer novinarko kulturne redakcije TV Slovenija, za pevskim mikrofonom.

Barve Slovenije so med drugim zastopali pesnik Matjaž Pikalo, režiser Slobodan Maksimović, glasbenik Miha Guštin - Gušti, publicist in režiser Tadej Čater ter filozofa Urh Vele in Rok Bozovičar. Na 11. tradicionalnem turnirju je slovenska umetniška reprezentanca osvojila 3. mesto.

