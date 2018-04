Dunajska opera pod zvezdami tudi s slovensko mezzosopranistko Moniko Bohinec

Štiri mesece brezplačni prenosi opernih in baletnih predstav

15. april 2018 ob 14:21

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Z drevišnjo izvedbo Somraka bogov se začenja letošnja sezona tradicionalnih prenosov izbranih opernih in baletnih predstav Dunajske državne opere na veliko platno pred stavbo.

V operi pod zvezdami, ki jo organizirajo v aprilu, maju, juniju in septembru, lahko obiskovalci brezplačno prisluhnejo tudi trem Wagnerjevim in eni Verdijevi operi, v katerih poje Slovenka Monika Bohinec. Mezzosopranistka je namreč že od leta 2011 kot solistka zaposlena v Dunajski državni operi, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani Eurocomm-PR.

Tudi skrb za razvoj bodočega občinstva

"Zamisel o predvajanju opernih predstav v živo se mi zdi čudovita, sploh zato, ker so skoraj vse predstave razprodane in včasih res ni enostavno priti do vstopnic. Večkrat tudi sama na kratko postojim v množici gledalcev in si s prijatelji ogledam kakšen odlomek.

Brezplačne predstave pod zvezdami so vsak večer in ob vsakem vremenu zelo dobro obiskane, vzdušje pa je prijetno in sproščeno. Mislim, da na takšen način tovrstno kulturo še bolj približamo vsem ljubiteljem opere in baleta, pa tudi tistim, ki bodo to še postali," je povedala Monika Bohinec.

50 kvadratnih metrov velik zaslon

Obiskovalci opere pod zvezdami bodo lahko na prostem spremljali predstave na glasbo slavnih skladateljev, kot so Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Richard Strauss in Gioachino Rossini, ali v baletnih predstavah.

Operna hiša, ki stoji na dunajskem trgu Herbert von Karajan, tako v omenjenih mesecih ponuja brezplačen ogled opernih in baletnih predstav na prostem tudi za tiste, ki si vstopnic ne morejo privoščiti. Tako na 50 kvadratnih metrov velikem LED-zaslonu pred zgradbo predvajajo izbrane predstave z nemškimi podnapisi. V studiu operne hiše s pomočjo petih daljinsko vodenih kamer sestavijo sliko, ki jo v živo predvajajo na zaslonu.

P. G.