Dunajski filharmoniki z glasbo Straussov tradicionalno pozdravili novo leto

Avstrijska prestolnica v znamenju novoletnih valčkov in polk

1. januar 2017 ob 09:24,

zadnji poseg: 1. januar 2017 ob 13:45

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Dopoldne prvega dne novega leta je že tradicionalno rezerviran za koncert Dunajskih filharmonikov, ki jih je letos vodil venezuelski dirigent Gustavo Dudamel, najmlajši dirigent doslej.

Eden najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe je postregel z mojstrovinami članov družine Strauss in njenih sodobnikov. Koncert so prenašali v 90 državah, tudi v Sloveniji, ogledalo pa si ga je približno 50 milijonov televizijskih gledalcev.



Novoletni koncert lahko v prenosu spremljate tudi na 1. programu Televizije Slovenija.



Orkester je po običaju odigral 20 valčkov in polk članov družine Strauss in njihovih sodobnikov, tokrat Avstrijcev Carla Michaela Ziehrerja in Franza von Suppeja, avstrijskega skladatelja madžarskega rodu Franza Leharja, Francoza Emila Waldteufela in nemškega skladatelja Otta Nicolaija, je poročal STA.

Najmlajši dirigent doslej

Petintridesetletni Dudamel je najmlajši dirigent, ki je stal za pultom te tradicionalne prireditve, ki je lani počastila 75 let. Pred koncertom je povedal, da so se mu uresničile sanje. "Zdaj lahko mirno umrem," je dodal.

To sicer ni bilo prvo sodelovanje Dudamela z Dunajskimi filharmoniki: prvič jih je vodil že leta 2007, od takrat pa so večkrat združili moči, nazadnje pred štirimi leti na koncertu poletne noči v parku Schönbrunn. V zadnjih letih je sodeloval s številnimi najboljšimi orkestri po vsem svetu.

26. januarja 1981 rojeni venezuelski dirigent je študiral violino, kompozicijo in dirigiranje. Od leta 1999 je glasbeni direktor Simfoničnega orkestra Simona Bolivarja, od leta 2009 pa tudi glasbeni direktor Losangeleške filharmonije, s katero je začel svojo dirigentsko pot na ameriških tleh. Pogodbo so mu pred kratkim podaljšali do koncertne sezone 2021/2022.

Med drugim je leta 2007 vodil stuttgartski radijski simfonični orkester na koncertu ob praznovanju 80. rojstnega dne papeža Benedikta XVI., leta 2013 pa je vodil venezuelske simfonike na pogrebu venezuelskega predsednika Huga Chaveza.

Zmagal je na številnih dirigentskih tekmovanjih, med njimi je leta 2004 osvojil tudi dirigentsko nagrado Gustava Mahlerja v Nemčiji.

Dolga tradicija koncerta

Prvi tovrstni koncert potekal na silvestrovo leta 1939, njegov namen pa je bilo zbiranje sredstev za "Winterhilfswerk", vsakoletno nabirko, ki jo je organizirala Hitlerjeva nacionalsocialistična stranka za nakup kuriva za najbolj potrebne v hladnih zimskih mesecih.

Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov je sicer eden najbolj zaželenih koncertov na svetu, za katerega vstopnice stanejo tudi do 1.100 evrov (ali še več za tiste najbolj zagrete, ki jih kupijo prek posrednikov).

K. T.