Dunajski in Newyorški filharmoniki: skupna zabava za rojstni dan

Gradivo za razstavo bodo poiskali v obeh arhivih

14. januar 2017 ob 11:57

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Dunajski in Newyorški filharmoniki bodo skupaj praznovali 175-letnico delovanja. Ob jubileju bodo pripravili razstavo z naslovom Dunaj in New York - 175 let dveh filharmonij. Oba ugledna svetovna orkestra sta bila namreč ustanovljena leta 1842.

Razstava bo združila eksponate, povezane z zgodovino obeh orkestrov, številne med njimi bo javnost imela priložnost videti prvič.

V New Yorku bo razstava na ogled v Avstrijskem kulturnem forumu, kjer jo bodo odprli 23. februarja. Že mesec dni pozneje pa se razstava seli veliko bližje nam: na Dunaju jo bodo 28. marca odprli v Hiši glasbe, kjer bodo jubilej zaznamovali tudi z odprtjem novega stalnega arhiva.

Poleg tega bo pri založbi Deutsche Grammophon izšel tudi komplet z zgodovinskimi posnetki. Ob jubileju pa načrtujejo še izdajo treh knjig.

Dve inštituciji primerljivega slovesa

Dunajski filharmoniki imajo sedež v dunajskem Musikvereinu, v zgodovini pa so z njimi sodelovali najvidnejši svetovni dirigenti. Vsako leto pripravijo odmevni novoletni koncert, posvečen glasbi Straussove dinastije, zlasti glasbi Johanna Straussa mlajšega, vsakič z drugim dirigentom. Člani orkestra so zaposleni v Dunajski državni operi, šefa dirigenta nimajo.

Matična dvorana Newyorških filharmonikov je Avery Fischer Hall v okviru Lincolnovega centra. Orkester spada med ene najstarejših glasbenih inštitucij v ZDA in med pet najpomembnejših tamkajšnjih simfoničnih korpusov. Njihov trenutni glasbeni direktor je Alan Gilbert.

A. J.