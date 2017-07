Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zabavna nadaljevanka, ki se glede na letni čas kot nalašč dogaja na Krfu, je posneta po avtobiografski trilogiji Geralda Durrella, postavljena pa je v leto 1935. Foto: Promocijsko gradivo Na idejo, da bi se iz britanskega pristaniškega mesta Bournemouth družina lahko preselila v Grčijo, prvič pride najmlajši sin Gerry. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Durrellovi – zgodba o kaotični družini, ki se iz Anglije preseli na Krf

To poletje se ob torkovih večerih selimo v Grčijo

11. julij 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Durrellovi so ravno prav disfunkcionalna britanska družina, ki se zaradi finančnih težav lepega dne iz deževne Velike Britanije preseli na otok Krf. Tam jih pričaka povsem drug svet, kot so ga vajeni v metropoli – nimajo elektrike, a obdajata jih neverjeten mir in tišina. Njihovo življenje v tem raju na zemlji spremlja televizijska nadaljevanka, ki se nocoj začenja na 1. programu televizije Slovenija.

Zgodba serije Durrellovi (The Durrells) temelji na resničnih dogodkih, natančneje na avtobiografskih knjigah Geralda Durrella. V svoji krfski trilogiji je pisatelj namreč opisal štiri leta, ki jih je z družino preživel na tem grškem otoku, in sicer med letoma 1935 in 1939.

Zgodba serije, ki so jo v Veliki Britaniji na malih zaslonih prvič predvajali lani, se začne, ko ovdovela mati štirih otrok Louisa Durrell išče rešitev, kako preživeti ob vse večjih finančnih težavah. V enem izmed družinskih prepirov ji sin navrže, da bi morali živeti na grškem otoku Krfu. Ko ga izključijo iz šole, Louisa spozna, da tako ne gre več in edinkrat v življenju je pripravljena upoštevati najmlajšega sina. Odidejo na Krf, kjer si nameravajo ustvariti novo življenje. Denar od prodane hiše zadošča le za poplačilo dolgov in za pot. Krf je seveda drugačen, kot so si ga predstavljali, ritem življenja narekujejo navade, ki se jih šele navajajo. Hitro spoznajo, da ne bo tako enostavno, da niso na počitnicah in da bo treba poprijeti za delo. Poleg tega so domačini prepričani, da je treba vdovi Louisi najti moža.

Prvi del drevi na TV SLO 1

V Grčiji seveda težave ne izginejo čez noč. Louisi delajo naporni otroci še vedno sive lase, pa tudi finančna stiska je še vedno tu. V prvem delu, ki ga lahko na 1. programu Televizije Slovenija ujamete danes ob 20.00, izvemo, da je najmlajši Gerry nor na naravo in zbira vse sorte živali, od pajkov do pelikana. Starejša hči Margo se ima za tepko in misli le na moške. Najstarejši sin je nesojen pisatelj, drugorojenec pa ne gre nikamor brez orožja. Materi Louisi pri gospodinjstvu pomaga le Grkinja Lugaretzia, pri drugih opravkih pa prijazni Grki. Vendar Lousia kljub garanju in težavam ne obžaluje, da je zapustila dom.

Knjige je v scenarij priredil Simon Nye, režijo podpisujeta Steve Barron in Roger Goldby, igrajo pa Keeley Hawes, Milo Parker, Josh O'Connor, Daisy Waterstone, Ulric von der Esch, Lucy Black, Yorgos Karamihos, Alexis Georgoulis, Leslie Caron in Callum Woodhouse.

M. K.