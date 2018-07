Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Direktor Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušan Josip Smodej trenutno zaključuje študij fotografije na sloviti praški akademiji FAMU. Foto: Janez Klenovšek Dodaj v

Dušan Josip Smodej

(1993-)

30. julij 2018 ob 17:22

Novo mesto - MMC RTV SLO

Želimo se izogibati egotripu vrhunskega fine arta, ekskluzivnosti in temu, da bi samo prišli, vzeli in odšli. Tega ne počnemo. Če smo v Novem mestu, bomo poskušali mestu čim več dati nazaj. Ena od stvari, ki jo lahko damo, je promocija dolenjske kulture in promocija novomeške občine za turizem.

(Iz MMC intervjuja ob začetku pete edicije Fotopuba.)

N. Š.