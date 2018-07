Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Netflix je sicer sprva The Ballad of Buster Scruggs lani napovedal kot nadaljevanko šestih zgodb o ameriškem Divjem zahodu, na koncu pa sta brata Coen posnela 132-minutni film, ki ga bosta premierno predstavila prav v Benetkah. Foto: Netflix Peterloo je filmski vpogled Mika Leigha v zgodovinske dogodke leta 1819, ko je v Manchestru več kot 60.000-glava množica zahtevala parlamentarno reformo, demonstracije pa so bile brutalno zatrte. Foto: IMDb The Favourite je nov film grškega cineasta Yorgosa Lanthimosa, ki po Jastogu in Ubijanju svetega jelena predstavlja zgodbo o šibki kraljci Ani, v imenu katere v resnici vlada njena prijateljica Lady Sarah. Foto: IMDb Končno dokončani Wellsov The Other Side of the Wind opisujejo kot neusmiljeno zgodbo o prijateljstvu, prevari, medijih in ambicijah v Hollywoodu. Foto: IMDb O dobitniku zlatega leva bo odločala žirija, ki ji bo predsedoval lanski zmagovalec Guillermo del Toro. Foto: EPA Sorodne novice Damien Chazelle se vrača v Benetke, tokrat s filmom o Neilu Armstrongu Dodaj v

Dva vesterna, močna zastopanost ameriškega filma in končno dokončani Orson Welles

Znan je program 75. beneškega filmskega festivala

26. julij 2018 ob 13:03

benetke - MMC RTV SLO

Če sklepamo po sveže razkritem tekmovalnem programu Beneškega filmskega festivala, lahko lagunsko mesto čez dober mesec pričakuje celo vrsto zvenečih filmskih imen.

Damian Chazelle, brata Coen, Brady Corbet in Julian Schnabel so režiserji, ki zastopajo močno prisotno ameriško kinematografijo, videti pa bo mogoče tudi nove izdelke Jacquesa Audiarda, Olivierja Assayasa in Yorgosa Lanthimosa. Pa seveda režijski prvenec Bradleyja Cooperja, vendar tega ni v boju za prestižnega zlatega leva.

Da bo čast odprtja festivala še enkrat pripadla Damianu Chazellu, ki je tokrat posnel biografijo o Neilu Armstrongu First Man (Prvi človek) z Ryanom Goslingom v glavni vlofi, je bilo znano že prejšnji teden. Zdaj so organizatorji festivala razgrnili tudi preostali del programa.

Za zlate leve 75. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, ki bo potekal od 29. avgusta do 8. septembra, se bo potegovalo 21 filmov. Poleg otvoritvenega je v tekmovalni program uvrščen tudi vestern bratov Ethana in Joela Coena The Ballad of Buster Scruggs - tega je Netflix lani napovedoval v obliki serije. V filmu, ki združuje šest zgodb o Divjem zahodu, nastopajo med drugim Tim Blake Nelson, James Franco in Liam Neeson.

Corbet prihaja v Benetke s filmom Vox Lux, v katerem bomo v glavnih vlogah videli Natalie Portman in Juda Lawa. Film pripoveduje o dekletu, ki mora na poti do pop zvezde skleniti številne kompromise. Ameriški filmar Julian Schnabel je v tekmi za zlatega leva s francosko-ameriško koprodukcijo At Eternity's Gate, v njej sta med drugim zaigrala Willem Dafoe in Emmanuelle Seigner.

Med tekmovalnimi naslovi je še en vestern, The Sisters Brothers francoskega režiserja Jacquesa Audiarda, v katerem so med drugim zaigrali Joaquin Phoenix, John C. Reilly in Jake Gyllenhaal.

Mike Leigh o temnem poglavju angleške zgodovine

Tu je tudi britanski cineast Mike Leigh, ki se po Gospodu Turnerju še enkrat vrača v 19. stoletje, tokrat s filmom Peterloo opokolu v Manchestru leta 1819. Nemčija pa je v njem zastopana s filmom Werk ohne Autor režiserja Floriana Henckela von Donnersmarcka, v katerem igrajo Tom Schilling, Paula Beer in Sebastian Koch. Film pripoveduje o nemškem umetniku Kurtu Barnertu, ki je iz Vzhodne Nemčije pobegnil v Zahodno Nemčijo, kjer pa ga še vedno mučijo spomini iz otroštva in mladosti pod nacističnim in vzhodnonemškim režimom.

Italijanski film bodo letos zastopali Mario Martone s Capri-Revolution in Luca Guadagnino s filmom Suspiria. V priredbi kultnega filma italijanskega režiserja Daria Argenta iz leta 1977 so nastopili Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth in Chloë Grace Moretz.



Yorgos Lanthimos se vrača v zgodovino

Assayas, režiser filmov kot sta Osebna stilistka in Oblaki nad Sils Mario, predstavlja film Doubles vies, Cuaron Romo, Lanthimos pa po Jastogu in Ubijanju svetega jelena zgodbo novega filma The Favourite postavlja na angleški dvor v zgodnjem 18. stoletju.

Bradley Cooper za in pred kamero

Zunaj tekmovalnega programa se bo mednarodnemu občinstvu v Benetkah v vlogi režiserja prvič predstavil ameriški igralec Bradley Cooper s filmom A Star is Born. V že četrti različici romantične klasike iz leta 1937 je Cooper stopil tudi pred kamero, ob njem je zaigrala pop zvezdnica Lady Gaga.

Netflix predstavlja Wellsovo nedokončano delo

Sicer pa je eden najtežje pričakovanih dogodkov na festivalu premiera doslej nedokončanega zadnjega filma ameriškega igralca, režiserja in producenta Orsona Wellsa The Other Side of the Wind, ki ga je restavriral in dokončal ponudnik televizijskih vsebin Netflix.

Film, ki ga je kultni režiser snemal med letoma 1970 in 1976, opisujejo kot neusmiljeno zgodbo o prijateljstvu, prevari, medijih in ambicijah v Hollywoodu. Večletno snemanje so zaznamovale produkcijske in finančne težave ter težave z igralsko ekipo. Dolgotrajna pravda nad pravicami, v kateri je bila med drugim udeležena tudi Wellsova hči in njegova edina dedinja Beatrice Welles, pa je pripeljala do tega, da je film štiri desetletja ostal nedokončan.

Žiriji, ki bo ocenjevala tekmovalne filme, predseduje mehiški režiser Guillermo del Toro, ki je lani na festivalu slavil z ljubezensko pravljico Oblika bode. V sekciji Horizonti, ki predstavi nove trende v svetovni kinematografiji, pa bodo letos prikazali 19 filmov.

M. K.