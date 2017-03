Dve nagradi za slovenski kratki film na tujih festivalih

Na Dunaju prikazali tudi tri slovenske klasike

27. marec 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Utrechtu je slavil kratki animirani film Nočna ptica režiserke Špele Čadež, na Dunaju pa je Selitev Žige Virca prejela posebno omembo žirije.

Nizozemski festival animiranega filma je potekal med 23. in 26. marcem. Žirija je v utemeljitvi že sedme mednarodne nagrade za film Nočna ptica zapisala, da je njegova "zgodba zelo zanimiva, glavni lik pa neverjetno živ".

Animirani film Nočna ptica je nastal v slovensko-hrvaški koprodukciji s podporo Slovenskega filmskega centra in Hrvaškega avdiovizualnega centra, koproducenta sta hrvaški Bonobostudio in RTV Slovenija. Med povodi za film je bila novica o pijanem jazbecu, ki je v okolici Berlina ohromil promet, na pomoč pa je priskočila policija. Policisti so žival s pomočjo palic uspeli spraviti s ceste na bližnji travnik "na treznjenje".

Pred nizozemskim festivalom je bila Nočna ptica predvajana na več kot 30 filmskih festivalih, med drugim v Ottawi, Sundancu, Clermont Ferrandu in Leipzigu, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Na Dunaju pa so v soboto razglasili zmagovalne filme festivala Let's Cee, na katerem prikazujejo vrhunce kinematografij iz srednje in vzhodne Evrope. V tekmovalnem programu kratkih filmov je Virčev kratki film Selitev prejel posebno omembo žirije. Ta je v obrazložitvi med drugim zapisala, da je to film "o posledicah neutemeljenega strahu".

Mlada uspešna ženska je prva in edina prebivalka novozgrajene soseske, za katero se v parku čez noč pojavijo šotori beguncev. Drug drugemu nočejo nič hudega, a njihove poti se prekrižajo in situacija katastrofalno uide z vajeti, navaja kratek povzetek vsebine.

Let's Cee je 56. mednarodni filmski festival, na katerem je bil prikazan Virčev kratki igrani film, ki je že pred tem požel tri mednarodne nagrade. Festival se je sicer začel 21. marca, sklenil pa se bo danes.

Na dunajskemu festivalu slovenskemu filmu vsako leto posvečajo pozornost v vseh kategorijah. V tekmovalnem programu igranih celovečernih filmov so prikazali Nočno življenje režiserja Damjana Kozoleta in manjšinsko koprodukcijo Ustava Republike Hrvaške režiserja Rajka Grlića. Igralka iz omenjenega filma Ksenija Marinković je prejela nagrado za najboljšo vlogo v tekmovalnem programu.

Film Nočno življenje sicer z Dunaja potuje na festival v Cleveland, kjer bo dočakal severnoameriško premiero, aprila pa bo na sporedu na festivalu v Istanbulu, ki je največji turški filmski festival.

V tekmovalnem programu dokumentarnih filmov so prikazali film Dan osvoboditve, slovensko manjšinsko koprodukcijo o gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja, ki je pravkar na sporedu po slovenskih kinih.

Letos so na Let's Cee uvedli nov program, ki so ga poimenovali najboljši klasiki. Med 15 restavriranimi filmi so prikazali tudi tri slovenske: Dolino miru (1956) Franceta Štiglica, Sedmino (1969) Matjaža Klopčiča in Krizno obdobje (1981) Francija Slaka.

Slovensko udeležbo na festivalu podpirata Slovenski kulturni center (Skica) na Dunaju in SFC.

A. K.