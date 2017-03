Dylan bo vendarle prišel po Nobelovo nagrado, ampak brez predavanja v živo

Nobelovec za literaturo bo nagrado prevzel konec tedna

29. marec 2017 ob 14:28

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Bob Dylan, ki so ga lanskega oktobra razglasili za Nobelovega lavreata za literaturo, bo konec tedna vendarle prevzel diplomo in medaljo, ki mu na podlagi priznanja pripadata.

To svežo novico je sporočila Švedska kraljeva akademija - z opombo, da pa glasbenik v živo ne bo izvedel tako rekoč zahtevanega predavanja, poročajo tuji mediji. Dylan, ki bo v soboto in nedeljo koncertiral v Stockholmu, bo ob tem tudi prevzel Nobelovo diplomo in medaljo.

75-letni Američan se decembrske podelitve nagrad po lastnih besedah ni uspel udeležiti zaradi drugih, že prej dogovorjenih obveznosti. Je pa poslal zahvalni govor, ki so ga tudi prebrali. Sekretarka akademije Sara Danius je na blogu sporočila, da bo srečanje z glasbenikom intimne narave. Na Dylanovo željo bodo prisotni zgolj on in člani akademije, mediji pa mu ne bodo prisostvovali, je dodala sekretarka.

Zakaj bi v živo, če lahko prek videa

Velika pričakovanja in dvomi so bili okrog datuma, ko naj bi Dylan izvedel predavanje, ki je pogoj za izročitev finančnega dela Nobelove nagrade, vrednega osem milijonov švedskih kron (okrog 830.000 evrov). Pevec predavanja ne bo izvedel v živo, po poročanju tujih medijev pa na akademiji pričakujejo, da jim bo poslal posnetek – kar mora storiti do 10. junija.

Sara Danius je dodala, da so v preteklosti že nekateri drugi Nobelovi nagrajenci akademiji posredovali posnetke svojih predavanj. Med njimi je to leta 2013 storila tudi kanadska pisateljica Alice Munro. Dylan je prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno nagrado. Pred tem, ko se ni udeležil decembrske podelitve nagrad, je nekoliko prahu dvignil s tem, ko se je ob razglasitvi nagrade zavil v molk in nato po nekaj dnevih sporočil, da je ob novici "ostal brez besed".

Sicer ima Dylan poleg dveh napovedanih stockholmskih koncertov na urniku še en koncert na švedskih tleh - 9. aprila v Lundu.

P. G.