Džezovski nadobudneži se stekajo na novomeški Jazzinty

18. mednarodna delavnica s festivalom Jazzinty

14. avgust 2017 ob 08:46

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Ta teden v Novem mestu poteka mednarodna delavnica s festivalom Jazzinty, katere koncertni program sestavljajo nastopi mentorjev, udeležencev in gostov delavnice ter koncert saksofonista Blaža Švagana, lanskega dobitnika skladateljske nagrade jazzon.

18. izvedbe Jazzintyja, ki jo novomeški Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino pripravlja s sodelovanjem nizozemskega konservatorija Prins Claus, se udeležuje rekordnih 80 udeležencev iz desetih držav.

V okviru džezovske delavnice in festivala pripravljajo tudi sedem koncertov in več kot 50 ur improvizacijskih nastopov, ki bodo potekali v atriju lokala LokalPatriot, na vrtu Dolenjskega muzeja in mestnem Glavnem trgu, je za STA povedal Jure Dolinar, vodja projekta Jazzinty.

12 mentorjev oziroma priznanih džezovskih glasbenikov in pedagogov, med katerimi je tudi pet slovenskih ustvarjalcev, bo skrbelo za predajo znanja udeležencem. Strnjeni pedagoški del v obliki individualnih ur, teoretičnih predavanj in praktičnih vaj bo potekal v Glasbeni šoli Marjana Kozine.

Udeleženci v rokah mentorjev z vsega sveta

Nizozemski kontrabasist Joris Teepe je letošnji umetniški vodja, med mentorji pa v Novem mestu pričakujejo tudi v Maleziji rojeno in Avstraliji odraščajočo kontrabasistko Lindo Oh, ameriškega kitarista Mika Morena, ameriškega pevca JD Walterja, pianista Marka Črnčeca, trobentača Igorja Matkoviča, saksofonista Jureta Pukla, čilsko-ameriško saksofonistko Melisso Aldana, srbskega bobnarja Vladimirja Kostadinovića, italijanskega džezovskega harmonikarja Simoneja Zanchinija, bobnarja Dreja Hočevarja in slovensko-ameriškega saksofonista Igorja Lumperta, so še navedli prireditelji.

Na festivalu Jazzinty bodo nastopili še Trio Precept.Concept.Percept, Vladimir Kostadinović in JD Walter Group, Tower of Power Tribute Band in Big band Grosuplje, ki se bo s pevko Ano Čop poklonil 100-letnici rojstva ene največjih džezovskih pevk vseh časov Elle Fitzgerald.

Letos brez skladateljske nagrade

Nekateri izmed udeležencev Jazzintyja, ki prihajajo z vseh celin, imajo bogato predznanje. To po mnenju prirediteljev bogati pedagoški postopek in hkrati spodbuja mlajši naraščaj slovenskih glasbenikov, ki se na delavnici šele spoznava z džezom. V letošnjem širšem programu, ki sledi ustaljenim smernicam, sodelujejo mentorska ekipa in prodorni mladi avtorji, je še povedal Dolinar. Skladateljske nagrade jazzon pa letos ne bodo podelili.

18. Jazzinty v Novem mestu poteka od ponedeljka do sobote, ko se bo sklenil z zaključnim koncertom mentorjev in udeležencev delavnice.

P. G.