Eden izmed dejanskih Schindlerjevih seznamov gre na dražbo

9. marec 2017 ob 20:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na dražbo gre eden izmed dokumentov Oskarja Schindlerja - s katerimi je med drugo svetovno vojno rešil življenja več kot 1.200 Judov -, za katerega si dražitelji obetajo izkupiček v znesku vsaj 2,4 milijona dolarjev, torej vsaj dobrih 2,2 milijona evrov.

Gre za 14 strani dolg dokument, ki je eden izmed štirih, za katere se ve, da še obstajajo, in edini izmed teh štirih, ki se je sploh pojavil na trgu. Dotični dokument se je sicer že v letu 2013 znašel na spletni dražbi na eBayu, vendar jim ga takrat ni uspelo prodati. Takratna izklicna cena je bila tri milijone dolarjev (dobrih 2,8 milijona evrov), poroča spletna stran Jewish Business News.

Zdaj pa dražbena hiša The Moments in Time ponuja ta dokument, ki nosi datum 18. april 1945 in vsebuje imena Judov, a le moških, iz Schindlerjeve tovarne na Češkoslovaškem, na seznamu pa je kar 801 ime. Gre za Jude, ki so jih tja transportirali iz nacističnega koncentracijskega taborišča v Plaszòwu na Poljskem, s čimer se jim je rešilo življenje.

Z indigopapirjem narejena kopija

"Ta seznam sem dobil od nečaka Schindlerjeve desne roke, Itzhaka Sterna," je povedal Gary Zimet, generalni direktor dražbene hiše, ki ponuja ta dokument. Sterna (1901-1969) je v filmu Schindlerjev seznam, ki ga je leta 1993 režiral Steven Spielberg, upodobil Ben Kingsley. Zimet je povedal še, da gre za kopijo, narejeno z indigopapirjem, saj je bil original predan nacistom. Stern je bil tudi tisti, ki je natipkal ta seznam in istočasno njegovo kopijo, seveda.

Pri sestavitvi seznama je leta 1944 s Schindlerjem in Sternom sodeloval še Mietek Pemper, taboriščnik v Plaszòwu, ki je bil kot tajnik dodeljen Amonu Göthu. Razvpitega sadističnega upravnika koncentracijskega taborišča je v Spielbergovem filmu upodobil Ralph Fiennes.

Eden izmed sedmih seznamov, ki so rešili življenja

Na spletni strani dražbene hiše beremo, da si ne gre zamišljati bridkejšega dokumenta iz časa druge svetovne vojne. Izvorno je obstajalo sedem Schindlerjevih seznamov imen Judov, ki jih je spravil na varno. Poleg tega, ki je zdaj na prodaj, sta dva v spominskem centru Jad Vašem v Izraelu, eden pa v muzeju holokavsta v Washingtonu.

Oskar Schindler (1908-1974) je med drugo svetovno vojno pomagal rešiti življenje okoli 1.200 Judom, ki so bili zaposleni v njegovih tovarnah. Umrl je v Nemčiji pri starosti 66 let daleč od oči javnosti. Njegovo ime je postalo svetovno znano po tem, ko je Steven Spielberg posnel s sedmimi oskarji nagrajeni film, v katerem je glavnega protagonista upodobil Liam Neeson. Država Izrael je Schindlerja imenovala za pravičnega med narodi. Pokopan je na katoliškem pokopališču v Izraelu.

Roman od lani tudi v slovenščini

Film Schindlerjev seznam je bil posnet po romanu iz leta 1982, ki ga je napisal avstralski pisatelj Thomas Keneally. Od lani je roman dostopen tudi v slovenščini, saj je pri Celjski Mohorjevi družbi izšel v prevodu Rudija Medena.

P. G.