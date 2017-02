Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mlada zaljubljenca uničijo močno, neubranljivo ljubezensko čustvo, nerazumno sovraštvo njunih družin ter nesrečen splet okoliščin in naključij. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Willliam Shakespeare je tragedijo Romeo in Julija napisal v zgodnjih devetdesetih letih 16. stoletja, zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Shakespeare je v svojih dramskih delih obravnaval temeljna eksistencialna vprašanja in nakazal smer kasnejši dramski umetnosti. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Edina krivda Romea in Julije je, da sta bila zaljubljena, družba pa je ubila njuno ljubezen

Uprizarjanje Shakespearja kot spopad z močnim dramskim imperijem

17. februar 2017 ob 10:54

Celje - MMC RTV SLO/STA

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje premierno uprizarjajo Shakespearjevo dramo Romeo in Julija. Na oder jo postavlja režiser Matjaž Zupančič, ki se je spraševal, kaj je s tragedijo danes. "Tragedija kot umetniška struktura danes ni več možna. Ugotavljam, da svet danes ni nič manj krvav. kot je bil v Shakespearovih časih".

Kot pravi, je edina krivda Romea in Julije, da sta bila mlada in zaljubljena, družba pa je tista, ki je ubila njuno ljubezen. Uprizarjanje Shakespearja je po Zupančičevih besedah spopad z močnim dramskim imperijem, v katerega je treba vstopati s sodobnim gledališčem.

Dramski opus Shakespeara, ki se v svojih delih, če zelo poenostavimo, ukvarja predvsem s temami ljubezni, sovraštva in prijateljstva, predstavlja vrh elizabetinske in vse renesančne dramatike. V svoji dramatiki je zastavil temeljna eksistencialna vprašanja in nakazal smer kasnejši dramski umetnosti. Njegovi tragični junaki so žrtve spopada nasprotujočih si sil v njih samih.

Zgodba o mladih zaljubljencih, ki prihajata iz sprtih družin Capuletovov in Montegov, je bila navdih številnim ustvarjalcem različnih umetniških zvrsti. Zgodbo je v obliki pesmi pod naslovom Tragicall Historye of Romeus and Juliet leta 1562 prvič zapisal Arthur Brooke, pet let pozneje pa jo je v prozi pod naslovom Palace of Pleasure ubesedil Wiliam Painter. Shakespeare je črpal od obeh, zgodbo zapisal v obliki dramske pesnitve, jo razširil in dodal številne stranske like. Tragedijo Romeo in Julija je napisal med letoma 1591 in 1595, torej v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja.

Ne le o ljubezni, ampak tudi o daljnosežnih posledicah nesmiselnega sovraštva

Tragedija o prepovedani, nemogoči in neustavljivi ljubezni je zgodba o sovraštvu in ljubezni, o prevzetnosti in nestrpnosti, o vzvišenosti in omejenosti duha, je zgodba poezije in nasilja. Zaljubljenca prihajata iz sovražnih družin in poskušata kljubovati socialnim sponam. V ljubezni najdeta brezmejno srečo, ki ju vodi v tragičen konec. Največja ljubezenska zgodba vseh časov je poleg zgodbe o ljubezni zgodba o nesmiselnem sovraštvu veronskih družin Capuletov in Montegov, ki sovraštvo prenašata na mlado generacijo. Prav tako obravnava nesmiselnost sovraštva, ki uniči mlado ljubezen, spravo sovražnih družin, ki se zgodi prepozno in ne more obuditi življenj mladih ljubimcev.

V predstavi igrajo Aljoša Koltak, David Čeh, Damjan M. Trbovc, Vojko Belšak, Branko Završan, Rastko Krošl, Tanja Potočnik, Petja Labović, Tarek Rashid, Igor Sancin, Renato Jenček, Jagoda, Liza Marija Grašič, Andrej Murenc, Minca Lorenci, Igor Žužek in Kristian Koželj. Scenografija je delo Alena Ožbolta, kostumografinja je Bjanka Adžić Ursulov, avtor glasbe Aldo Kumar, predstava pa je nastala po prevodu Srečka Fišerja.

M. K.