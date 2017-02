Edinstven platneni strop iz Stare grofije v Celju čaka na obnovo

400 let stara in ugank polna umetnina potrebuje obnovo

18. februar 2017 ob 14:15

Celje - MMC RTV SLO

Celjski strop, izjemno redek primer v izvirniku ohranjenega platnenega stropa, poslikanega s tempero, ki krasi Staro grofijo v Celju in je nastal v 17. stoletju, še zmeraj čaka na restavracijo.

Celjski strop, čigar avtor ni znan, je bil dolgo skrit, odkrili so ga šele leta 1926. Od tedaj mu leta niso prizanašala, četudi ga je vsaj enkrat v preteklosti rešilo golo naključje.

Pravzaprav gre za fresko, sestavljeno iz 11 slik, ustvarjenih s tempero na platno, ki so pritrjene na strop s pomočjo dekorativnih letev. Osrednja slika je z velikostjo približno 50 kvadratnih metrov površine največja, obdaja pa jo deset manjših in tako se celotna poslikava razteza na približno 143 kvadratnih metrih površine.

Restavratorski poseg uglednega impresionista

Vse do danes torej ni znano, kdo je avtor niti ali je avtor en sam. Prav tako se ne ve zagotovo, kdo je bil naročnik poslikave, obstaja pa velika verjetnost, da jo je naročil Janez Ambrož iz grofovske družine Thurn – Valsassin, ki je dala zgraditi to graščino.

Sicer pa je strop v letu njegovega odkritja, se pravi 1926, restavriral slikar in restavrator Matej Sternen, znan predvsem kot eden izmed ugledne četverice slovenskih impresionistov.

Kot je za STA povedal direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, bo obnova stropa tehnično in finančno zahtevna. Gre najverjetneje za edini tovrstni ohranjen strop v Evropi. Obnova te velike poslikave bo tehnično in finančno zagotovo zelo zahtevna, vendar pa še ni znano, koliko bo stala.

Med vojno dve bombi padli tik ob Stari grofiji

Ta 400 let stara umetnina se je deloma ohranila tudi po naključju. Številni evropski spomeniki so bili namreč med drugo svetovno vojno uničeni, prav lahko bi se zgodilo, da bi podobno usodo doživel tudi Celjski strop. Po besedah direktorja muzeja, sta ga bombi med enim od napadov zgrešili za las – ena je padla levo, druga pa desno od Stare grofije.

"Konec leta 2015 so se začele raziskave in so trajale celo lansko leto. Izsledke raziskav, ki jih opravlja restavratorski center, še čakamo. Pričakujemo jih sredi letošnjega leta," je še za STA povedal Rozman. Sicer pa se v Pokrajinskem muzeju Celje za obnovo stropa trenutno trudijo skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Več o Celjskem stropu lahko izveste v spodnjem posnetku lanske oddaje Jurija Popova, Radio Slovenija.

P. G.