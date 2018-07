Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zapuščina faraonov v Egiptu ni samo neizmeren vir nacionalnega ponosa, pač pa tudi eden glavnih virov dohodka na področju turizma. Foto: Reuters Dodaj v

Egipčani razstavljajo roparjem iztrgane artefakte

V pomoč jim je bila italijanska policija

5. julij 2018 ob 13:27

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

Na stotine starodavnih predmetov, ki so jih italijanski karabinjerji v maju zasegli tihotapcem, se je vrnilo domov. Egipčanski muzej v Kairu jim je posvetil priložnostno razstavo.

Zasežene starine izvirajo iz različnih obdobij, kar pomeni, da so bili tihotapci dobro organizirani, kot je novinarjem pojasnil muzejski kurator Ahmed Samir. "Da bi našli te predmete, so Egipt prečesali od severa do juga. Hvala Bogu, da smo jih vrnili domov."

Predstojnik oddelka za vrnjene antikvitete Šaaban Abdel Gavad (Shaaban Abdel-Gawad) je potrdil, da je v maju italijanska policija v Neaplju zasegla več zavojev, v katerih so bili ostanki različnih civilizacij, vsi nakradeni z različnih arheoloških najdišč. V plenu je bilo med drugim 19 tisoč staroveških kovancev, 151 majhnih kipcev in 175 drugih artefaktov, ki jih je muzej zdaj razstavil. Nekatere kose je bilo treba restavrirati, večina pa je bila v izvirnem stanju.

"Restavracija ni bila dolgotrajna. Krsto so odprli na silo, kar smo morali v muzeju popraviti, eden od bronastih kipcev pa je bil zlomljen. Slike stanja pred obnovo smo prav tako razstavili," je poudarila direktorica muzeja Sabah Abdelrazek.

Po kaotičnem obdobju vstaj leta 2011 se je v Egiptu kraja starin žal razcvetela. Nepridipravi jemljejo dragocenosti iz muzejev, mošej, skladišč in nezakonitih izkopavanj. Zapuščina faraonov v Egiptu ni samo neizmeren vir nacionalnega ponosa, pač pa tudi eden glavnih virov dohodka na področju turizma.

