Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tobačni portret hollywoodske igralske zvezde Johnnyja Deppa. Foto: Reuters Sorodne novice Harlekin z zrcalom ali kako je Picasso vihtel svoj čopič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Egipčanski umetnik z gorečim tobakom ustvarja portrete

"Nekaj dobrega iz nečesa, kar je slabo"

16. avgust 2017 ob 20:58

Alexandria - MMC RTV SLO, Reuters

Egipčanski umetnik Abdelrahman al Habrouk je razvil posebno tehniko, pri kateri na bel list papirja strese tobak, ga posipa s smodnikom in prižge. Ko ogenj ugasne, se pojavi portret.

V majhnem ateljeju, dodobra polnem praznih cigaretnih škatlic, v egiptovskem drugem največjem mestu Aleksandria umetnik Abdelrahman al Habrouk na listih papirja ustvarja portrete z gorečim tobakom, je poročal Reuters.

Cigarete, ki so gorivo za njegovo umetnost, prelomi na pol in vsebino strese na list pa papirja, ob tem pa ustvari portrete slavnih ljudi ali podobe živali, nato tobak posipa s smodnikom in prižge. Ko ogenj ugasne, se na belem papirju prikaže portret.

Habrouk je začel eksperimentirati z uporabo nenavadnih materialov pri ustvarjanju portretov že pred leti. Med drugim je 23-letni umetnik ustvarjal s kavo, soljo in peskom, nato pa se je odločil za tehniko s tobakom, saj je ta bolj obstojna.

"Imel sem idejo, da bi naredil nekaj dobrega iz nečesa, kar je slabo za naše zdravje, ter da bi ustvaril umetnine, ki bi bile čim bolj obstojne," je pojasnil mladi umetnik.

G. K.