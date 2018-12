Einstein: Beseda Bog ni zame nič drugega kot izraz in produkt človeških slabosti

Leta 1954 ga je fizik napisal nemškemu filozofu Ericu Gutkindu

4. december 2018 ob 19:49

New York - MMC RTV SLO

Pismo, ki predstavlja jasno sliko verskih prepričanj nemškega fizika in matematika judovskega rodu Alberta Einsteina, bodo v četrtek prodali na dražbi v avkcijski hiši Christie's v New Yorku.

Na roke napisano pismo, dolgo stran in pol, ki se ga je prijelo ime Božje pismo (ang. The God Letter), je 3. januarja leta 1954 tedaj 74-letni nobelovec in znanstvenik napisal nemškemu filozofu Ericu Gutkindu kot odgovor na eno njegovih filozofskih del Izberi življenje, poroča BBC.



V dražbeni hiši ugibajo, da ga bodo prodali za milijon in pol dolarjev. Gre namreč za Einsteinovo ključno izjavo znotraj debate o odnosu med vero in znanostjo.

Napisal ga je leto pred smrtjo

V izjavi so pri dražbeni hiši Christie's zapisali, da je bilo to "neverjetno odkrito, zasebno pismo napisano eno leto pred Einsteinovo smrtjo in ostaja najbolj v celoti artikuliran izraz njegovih verskih in filozofskih pogledov".

Nobena razlaga ga ne more prepričati o nasprotnem

Albert Einstein, ki je najbolj znan po tem, da je razvil teorijo relativnosti – steber moderne fizike, je v njem Gutkindu pojasnil svoje stališče o Bogu. "Beseda Bog ni zame nič drugega kot izraz in produkt človeških slabosti," piše. "Biblija je zbirka častitljivih, a še vedno precej primitivnih legend."

Temu dodaja še: "Nobena razlaga, ne glede na to, kako subtilna bi bila, ne more [zame] tega čisto nič spremeniti."

"Inkarnacija primitivnega praznoverja"

Fizik prav tako razmišlja o svoji judovski identiteti in zapiše, da je to "kot vse druge religije inkarnacija primitivnega praznoverja".

"Judje, h katerim z veseljem spadam in v miselnosti katerih sem globoko zasidran, kljub temu zame ne nosijo drugačnega dostojanstva od vseh drugih narodov," še zapiše.

Einsteinova pisma: priljubljena na dražbah

Einsteinova pisma so velika uspešnica dražb. Tudi kadar gre za pisma, ki se tematsko ne dotikajo velikih vprašanj človeštva.

Lani so za 6.100 evrov prodali listek, ki ga je napisal italijanski študentki kemije Elisabeti Piccini, ki se ni želela srečati z njim. Eno bolj odmevnih pisem, ki ga je napisal leta 1928 o tretji stopnji teorije relativnosti, so prodali za dobrih 100.000 evrov. Leta 2002 pa so pismo, ki ga je fizik poslal ameriškemu predsedniku Franklinu Delanu Rooseveltu, prodali za dva milijona dolarjev, so zapisali na Reutersu.

Mirno in skromno življenje

Pismo z njegovimi nasveti o srečnem življenju pa so v Jeruzalemu leta 2017 prodali za 1,56 milijona dolarjev. Na njem je en sam stavek, ki se se glasi: "Mirno in skromno življenje bo prineslo več sreče kot prizadevanje za uspeh in nenehen nemir, ki prihaja s tem."

N. Š.