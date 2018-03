Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Albert Einstein piše v svojih pismih predvsem o svojem delu, a tudi o drugig stvareh, kot je igranje violine in odnosih s prvo ženo Milevo. Foto: EPA Zbirka na dražbi ponujenih pisem v Nemčiji rojenega fizika in matematika judovskih korenin ter Nobelovega nagrajenca za kvantno razlago svetlobe in fotoefekta Alberta Einsteina prihaja iz arhiva njegove mlajše sestre Maje Winteler-Einstein. Foto: EPA Sorodne novice Slavenka Drakulić: "Ženske pravice niso nikoli za vedno" Nobel za fiziko v roke znanstvenikom, ki so potrdili Einsteinovo teorijo Dodaj v

Einstein sestri Maji: "Edino, kar je neomajno, so zvezde in matematika"

Na dražbo pisma slavnega fizika in matematika

16. marec 2018 ob 16:23

London - MMC RTV SLO, STA

"Možgani z leti ugašajo, čeprav to niti ni tako neprijetno. Ker to pomeni, da za poznejša leta nisem več tako odgovoren," je leta 1924, devet let potem, ko je zaokrožil teorijo splošne relativnosti, Albert Einstein pisal mlajši sestri Maji. Z njo je bil ves čas v stiku, ji redno pisal, ona pa je bratova pismo skrbno hranila. Zbirka pisem zdaj išče novega lastnika.

V pismih je zelo oseben in v njih se najde marsikatera misel, ki je v preostali ohranjeni Einsteinovi korespondenci po besedah Thomasa Venninga iz dražbene hiše Christie's ni zaslediti. Ničesar nisem dosegel v zadnjem času, piše v enem od svojih pisem slavni nemški fizik in matematik, spet v drugem je sumničav do svoje slave.

Zbirka na dražbi ponujenih pisem, ki razkrivajo Einsteinov zasebni in skriti obraz, prihajajo prav iz arhiva Maje Winteler-Einstein in njenega soproga Paula Wintelerja. V zbirko, ki jo bodo prodajali na majski dražbi, je vključena tudi neznana fotografija petletnega Einsteina in edino ohranjeno pismo očetu.

Gre za nikoli objavljena pisma, razglednice, fotografije in ostalo gradivo, ki segajo v obdobje 1897-1951. Po Venningovih besedah pisma odsevajo Einsteinov tesen odnos s sestro, v katerih je drugačen, kot v pisanju z drugimi, kjer se odraža njegovo zavedanje določenih pričakovanj, ki pritičejo slavi.

Tudi o jadranju in igranju violine

Leta 1934 je Maji zapisal: "Srečen sem pri svojem delu, čeprav čutim, da mladostnega sijaja ni več." A do svojega dela ni bil vselej oster: "Pri raziskovanju glavnih področij v fiziki smo na točki, ko tipamo v temi. Vsak od nas je skeptičen do tistega, s čimer se drugi ukvarja z velikimi pričakovanji. Napeti smo do konca. Mene tolaži vsaj to, da so moji glavni dosežki postali del naših znanstvenih temeljev." Poleg svojega dela se v pismih Einstein dotika tudi drugih tem, kot so jadranje, igranje violine in težavah, ki jih je imel v odnosi s prvo ženo, Milevo Marić. Čeprav ni povsem jasno, v kolikšni meri, mu je ta, ki je bila edina ženska svojega časa, ki je študirala na züriški Politehniki, pomagala pri razvoju prelomnih teorij. Imela sta dva otroka, po ločitvi 1919 pa se je poročil s svojo sestrično Elso Löwenthal.

Umik pred nacisti

Ko so leta 1933 nacisti Nobelovemu nagrajencu odvzeli vse funkcije in zasegli imetje, je emigriral v ZDA in postal profesor na Univerzi Princeton v New Jerseyju. V tem času je, kot je razvidno iz pisem, moč črpal iz svojega dela, ki so ga sicer nacisti žaljivo označili za judovsko znanost in se je zato Einstein bal za svoje življenje. "Edino, kar je neomajno, so zvezde in matematika," je razmišljal v pismu svoji sestri, ki mu je v ZDA sledila leta 1939.

Dražbena hiša Christie's bo pisma javnosti na ogled predstavila med 18. in 20. aprilom, na spletni državi pa jih bo prodajala med 2. in 9. majem.

M. K.