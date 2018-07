Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Glasbeni novinarji imajo radi Elvisa Costella, ker so večinoma videti kot Elvis Costello," je nekoč - ne preveč prijazno - pripomnil David Lee Roth. Foto: Reuters Dodaj v

Elvis Costello zaradi bolezni odpovedal preostanek turneje

Operacijo je uspešno prestal, a mora še okrevati

9. julij 2018 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Elvis Costello je pred kratkim dobil neprijetno zdravniško diagnozo: napadla ga je "majhna, a zelo agresivna" oblika raka; zaradi zdravljenja je bil prisiljen odpovedati načrtovane koncertne nastope.

V objavi na svoji spletni strani je kantavtor situacijo pojasnil natančneje: "Pred šestimi meseci me je moj specialist poklical s sporočilom: Najbolje, da začneš igrati loterijo. Skoraj nikoli ali pa nikoli prej namreč še ni videl tako zelo majhne, a agresivne rakave tvorbe, ki bi se jo dalo uničiti z eno samo operacijo." Pred to objavo Costello nikoli ni javno razkril, da je bil bolan. "Olajšan in presrečen sem bil, da bom lahko kljub temu nastopal na poletni evropski turneji."

Turnejo je res začel, kot je bilo predvideno, in nastopil v več evropskih državah - nato pa so mu svetovali, naj vendarle odpove nastope, ki ga še čakajo. "Duh je še kako voljan, a očitno bom moral sprejeti, da bo okrevanje trajalo dlje, kot bi si želel," piše Costello, ki se opravičuje vsem oboževalcem, ki so že kupili vstopnice.

O vrsti raka, ki je sicer ne omeni izrecno, pa pove tole: "Gospodje, pogovorite se s prijatelji - ugotovili boste, da niste sami - če vas skrbi, kdaj je pri teh zadevah treba ukrepati. Morda vam bo rešilo življenje. Verjemite, da je to bolje kot igrati ruleto."

Elvis Costello je seveda eden najbolj priljubljenih britanskih kantavtorjev. Kariero je začel v sedemdesetih, ko je punkovsko energijo pregnetel v bolj klasične, melodične pesmi; njegovo ustvarjanje velja za enega od stebrov novega vala. Izdal je 24 samostojnih albumov in sodeloval s takimi legendami industrije, kot so Burt Bacharach, Allen Toussaint in zasedba Roots.

V objavi je Costello napovedal še izdajo "veličastnega novega albuma, na katerega smo res ponosni", ki prihaja v oktobru. To bo prva Costellova nova izdaja od leta 2013, ko je sodeloval z Roots na albumu Wise Up Ghost.

A. J.