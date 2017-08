Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čeprav zgleden nacist, Nolde (na fotografiji je njegov avtoportret) s svojimi ugovori zoper preganjanje ekspresionizma ni dosegel ničesar. Več kot 1.000 njegovih del so odstranili iz muzejev, po letu 1941 pa so mu prepovedali slikati. Tudi doma. Foto: EPA Najprepoznavnejši so Noldejevi akvareli. Uporaba močnih rdečih in rumenih odtenkov na pogosto turobnem ozadju je poudarjala grotesknost prizorov, v katerih je Nolde izražal "duhovno zadrego", in zaradi vedno večje hitrosti življenja nastajanje brezvladja v sodobni družbi. Foto: EPA Ena od Noldejevih največjih mojstrovin je Kristusovo življenje (1911/12). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emil Nolde: mojster, ki je nemškemu ekspresionizmu vdahnil skoraj mistično razsežnost

Mineva 150 let od rojstva nemškega slikarja Emila Noldeja

7. avgust 2017 ob 09:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, EPA, STA

Emil Nolde sodi med zanimivejše umetnike; ne le zaradi svojega slikarskega opusa, ampak tudi zaradi svojega življenja. Bil je eden od umetnikov, ki so simpatizirali z nacizmom - dokler ni za "degenerirano" obveljala ne samo judovska, ampak tudi ekspresionistična, torej tudi njegova umetnost. Doletela ga je celo prepoved slikanja.

Na današnji dan se je pred 150 leti rodil nemški slikar Emil Nolde. Bil je glavni predstavnik severnonemškega ekspresionizma. Od leta 1910 je ustvarjal v slogu, za katerega so značilne sijoče barve, ostri kontrasti, ekstatično-mistično vzdušje in groteskno popačeni liki. V Noldejevi fundaciji v Neukirchnu so jubilej obeležili z obsežno razstavo.

Nolde (1867-1956), s pravim imenom Emil Hansen, je bil najprej rezbar. Med letoma 1892 in 1897 je poučeval na obrtni šoli v St. Gallenu. Od leta 1898 je študiral v Münchnu, Parizu in Koebenhavnu. Od leta 1906 je bil član skupine Die Brucke (Most). V letih 1913 in 1914 je potoval po Novi Gvineji, kjer je nanj naredila velik vtis t.i. primitivna umetnost.

Slikal je vizionarske motive z morjem, oblaki in zemljo, od leta 1909 pa na nekonvencionalen način tudi biblijske prizore. Poudarjal je orgiastičnost obredov in človeško razsežnost božjega.

"Nenaslikane slike"

Nacisti so leta 1937 iz muzejev odstranili več njegovih del, saj so jih razumeli kot primerke izrojene umetnosti. Umetnik je imel od leta 1941 tudi prepoved slikanja. To je bil za Noldeja, ki je bil predan podpornik nacizma, hud udarec. Vendar pa je ne glede na prepoved slikal in ustvaril na stotine akvarelov, ki jih je sam imenoval "nenaslikane slike". Po koncu druge svetovne vojne je ponovno pridobil ugled. Prejel je številne nagrade, njegova dela so bila razstavljana po vsem svetu.

Ob 150-letnici rojstva so v prostorih Noldejeve fundacije Seebuell v mestu Neukirchen pripravili razstavo njegovih del, ki je na ogled še do 30. novembra. Postavitev v hiši, ki jo je umetnik sam zasnoval leta 1927 in nato v njej živel do smrti leta 1956, združuje 130 umetnikovih del iz vseh ustvarjalnih obdobij.

Med drugim je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa na njej mogoče videti tudi tri avtoportrete in znamenite umetnikove slike sončnic. Umetnik je leta 1947 zapisal: "Naslikal sem mnogo stvari in moje slike se mi zdijo tako žareče mladostne, da me pogosto še samega presenetijo." Njegove besede uvajajo tudi pričujočo razstavo.

Po besedah direktorja fundacije Christiana Ringa je Nolde ustvaril obsežen opus. "Opus, ki ga lažje dojamemo z občutkom kot z razumom. Opus brez teoretske nadgradnje. Slike, ki izzivajo gledalčevo domišljijo."

Jubilej bodo v fundaciji obeležili tudi z dnevi odprtih vrat od 7. do 13. avgusta, piše na spletni strani fundacije.

A. J.