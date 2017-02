Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Igralka Emma Stone je prejela oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Dežela La La. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emma Stone

1988

27. februar 2017 ob 20:04

MMC RTV SLO

"Zavedam se, da tukaj stojim po zaslugi kombinacije sreče in priložnosti. Čaka me še ogromno učenja in odraščanja in tale možic (oskar, op. n.) je čudovit simbol tega."