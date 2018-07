Emmanuelle Seigner, žena Romana Polanskega, zavrnila članstvo v Akademiji

Iz Akademije so pred nekaj tedni izključili Polanskega

8. julij 2018 ob 14:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Francoska igralka Emmanuelle Seigner je zavrnila povabilo za članstvo v Akademiji za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje prestižne nagrade oskar, saj jih obtožuje neznosne hinavščine. Izključili so namreč njenega moža Romana Polanskega.

Kontroverzni poljsko-francoski režiser in 33 let mlajša Seigner sta poročena od leta 1989 in imata dva otroka.

"Najbrž mislijo, da sem brez hrbtenice"

Za francoski časnik Le Journal du Dimanche je ob zavrnitvi članstva v Akademiji povedala: "Vedno sem bila feministka. A kako lahko spregledam dejstvo, da je akademija pred nekaj tedni izključila mojega moža Romana Polanskega, da bi se pridružila zeitgeistu – taista Akademija, ki mu je leta 2002 podelila oskarja za film Pianist."

Svojo misel je nadaljevala takole: "Najbrž mislijo, da sem dovolj brez hrbtenice in željna socialne moči, da bom kar pozabila na svoj 29 let trajajoč zakon z enim največjih režiserjev na svetu." Polanski je režiral filmske klasike, med katerimi so Pianist, Kitajska četrt, Rosemaryjin otrok in Pisatelj v senci. V nekaterih izmed njegovih filmov - Devetih vratih, Grenkem mesecu in Veneri v krznu je nastopila tudi njegova žena.

Štiri desetletja lova za Polanskim

Roman Polanski je bil leta 1977 v Ameriki aretiran, ker je omamil in posilil takrat 13-letno Samantho Geimer. Nekaj časa je preživel na opazovanju v psihiatrični ustanovi in 42 dni v zaporu, nato pa pobegnil iz države. Na podlagi ameriškega naloga so ga dvakrat aretirali, v Švici in na Poljskem, a ga nobena od omenjenih držav ni hotela izročiti. Maja ga je zato iz svojih vrst izključila Akademija, on pa jih zdaj toži. "Preprosto šokantno je, da so izločili enega izmed članov, ne da bi poskrbeli za pošteno zaslišanje," je komentiral režiserjev odvetnik.

Akademija proti spolnim predatorjem

Decembra so namreč uvedli nova pravila za svoje člane, s katerimi se bojujejo proti stanju v filmski industriji, ki dopušča spolno nasilje. Direktorica Akademije Dawn Hudson je napisala pismo vsem 8427 članom z obvestilom, naj upoštevajo nova pravila. "Na Akademiji ni prostora za ljudi, ki zlorabljajo svoj status, moč ali vpliv tako, da kršijo uveljavljene standarde dostojnosti," je zapisala.

S tem se pridružujejo odmevu škandala #TudiJaz, ki združuje pričevanja o spolnih zlorabah žensk od bogatih, slavnih in znanih moških ter je lani izbruhnil v ZDA z nizom obtožb proti hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu. Spolnih napadov in nadlegovanja ga je do zdaj obtožilo že več kot 70 žensk.

Izključevanje članov, podprto z #Jaztudi

Med drugim so izključili Weinsteina, ki je bil za oskarja skozi svojo produkcijsko hišo nominiran že več kot tristokrat. Izključili so tudi Billa Cosbyja in Kobeja Bryanta, letošnjega prejemnika oskarja za kratki animirani film Draga košarka (Dear Basketball). Oba sta bila obtožena spolnega nasilja.

Akademija je v svoji zgodovini pred Weinstenom izključila le enega člana, in sicer leta 2004 igralca Carmina Caridija, ker je sosedu, spletnemu piratu, predal 60 filmov, ki so se tisto leto potegovali za oskarje.

Med povabljenci tudi Špela Čadež

Seigner je ena od 928 filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki jih je akademija letos povabila k članstvu za doseganje večje raznolikosti svoje prestižne skupine, ki podeljuje oskarje.

Med povabljenimi najdemo imena, kot je slovenska animatorka Špela Čadež, pisateljica JK Rowling, igralke Jada Pinkett Smith, Amy Schumer, Ann Dowd in Christine Baranski ter komičarki Tiffany Haddish in Sarah Silverman, afroameriška komik Dave Chappelle in igralec Daniel Kaluuya, nominiran za oskarja v filmu Zbeži!, ter mladi francosko-ameriški igralec Timothée Chalamet, znan po Pokliči me po svojem imenu in Lady Bird.

Z novimi člani želijo podvojiti število žensk in etničnih manjšin do leta 2020.

N. Š.