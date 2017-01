En godec nam gode: prihaja predstava o Lojzetu Slaku

Glasbenikova ustvarjalna in življenjska pot kmalu na odru

25. januar 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Lojze Slak je bil z dušo in srcem predan glasbi. Pa tudi s svojo hudomušnostjo je ljudi večkrat spravil v smeh. Lepota, mehkoba njegovih melodij je neizmerna, nepozabna," so zapisali v Teatru Šentviškem, ki pripravlja gledališko-glasbeno predstavo o življenju in delu Lojzeta Slaka, naslovljeno En godec nam gode.

Scenarij za predstavo, ki je nastala po istoimenski knjigi Ivana Sivca, je napisal Roman Končar, režijo je prevzel Brane Kopač. Teater Šentviški, ki deluje pod okriljem društva Blaž Potočnikova čitalnica, predstavo pripravlja v sodelovanju z družino Lojzeta Slaka, v njej pa sodeluje 35 igralcev.

Prebujanje narodne zavesti z glasbo

Prikazano bo Slakovo življenje od otroških dni do velikega galakoncerta v Cankarjevem domu. Martin Bučan, ki bo nastopil v vlogi 50-letnega Slaka, je povedal, da v tej vlogi začuti, kako lepo je z igranjem na harmoniko ljudem podajati slovensko veselje, radost in s tem prebujati narodno zavest. "Zdaj, ko pa igram v tej igri, pa spoznavam tudi njegove začetke in sem še bolj navdušen," pa pravi Anton Martin Robida, ki bo upodobil 16-letnega Slaka. Dodal je, da je Slaka poslušal že kot otrok in da se mu je vedno zdel zelo preprost in dober človek ter glasbenik.

Premiera predstave En godec nam gode bo na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, v Ljudskem domu Šentvid nad Ljubljano. Ponovitve bodo 18. in 25. februarja ter 4., 8. in 11. marca.



Luka Jenko bo upodobil osemletnega Slaka, ki je s harmoniko že nekajkrat nastopil na vaških prireditvah in proslavah, v predstavi pa tokrat nastopa prvič, medtem ko bo 25-letnega glasbenika upodobil Domen Suhoveršnik. V vlogi Slavka Avsenika bo na oder stopil Janez Kajzer, Klemen Marko bo na oder stopil kot Vilko Avsenik, Urša Robida bo upodobila 20-letno Ivanko Slak, 50-letno Ivanko pa bo na odru poustvarila Majda Kajzer.

Predstava vključuje več kot deset Slakovih melodij, ki bodo izvajane v živo. Nastopajoči bodo hkrati dramski igralci, pevci in instrumentalisti. Skupaj bo odigranih 43 vlog, v sam projekt pa je vključenih prek 50 sodelujočih.

"Slakov" gumb za desno roko

Glasbeniku in njegovemu ansamblu gre pripisati zasluge za to, da je slovenska narodnozabavna glasba postala znana tudi v mednarodnem prostoru. V letih pred smrtjo se je Slak s svojimi nepričakovanimi potezami in koncertnimi nastopi skušal približal tudi mlajšim poslušalcem, ki za narodnozabavno glasbo niso imeli posluha. Znan tudi po tem, da je izpopolnil diatonično harmoniko s šestim gumbom za igranje basov in "Slakovim" gumbom za desno roko. Za svoje delo je prejel številna priznanja v Sloveniji in tujini.

Lojze Slak (1932-2011) je s svojim delom pustil neizbrisen pečat v slovenskem glasbenem prostoru. Prelomno leto v njegovi karieri je bilo 1957, ko je kot samostojni harmonikar prvič nastopil na radijski oddaji Pokaži, kaj znaš! in takoj očaral tako strokovno javnost kot radijsko občinstvo.

Na dan premiere, 8. februarja, bo odprta tudi potujoča razstava Moje plošče so moje knjige, ki jo je zasnovala družina Slak in prav tako predstavi življenje in delo Lojzeta Slaka. Razstava bo od 10. ure dalje na ogled v Domu sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano.

P. G.