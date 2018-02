En otok, na stotine psov in Berlinale se lahko začne

15. februar 2018 ob 15:45

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Več kot 20 svežih filmskih produkcij bo v prihodnjih dneh v Berlinu nakazalo nove talente in trenutne smernice v filmu. Začenja se 68. berlinale, ki se bo - zvest svoji uveljavljeni praksi odzivanja na aktualne družbene teme - med drugim posvetil zlorabam v filmski industriji.

Medtem ko so zaradi nerazrešenih obtožb o zlorabah nekatere filme organizatorji filmskega festivala zavrnili, pa so na festival povabili južnokorejskega režiserja Kim Ki-duka, ki se sicer prav tako spopada z obtožbami o nasilju, a je sodišče obtožbe zavrnilo.

Neimenovana južnokorejska igralka ga je obtožila, da jo je med snemanjem svojega filma Moebius leta 2013 nasilno prisilil, da bi sodelovala v prizorih s spolnostjo, čeprav se s tem ni strinjala. Festivalski direktor Dieter Kosslick je poudaril, da je korejsko sodišče lani zavrnilo očitek o spolnem napadu zaradi pomanjkanja dokazov. V sekciji Panorama so se odločili, da ne bodo ničesar prejudicirali, pač pa raje prikazali njegov aktualni film Človek, prostor, čas in človek.

"Seveda obsojamo vsakršno nasilje, bodisi spolno ali druge oblike," je ob tem dejal Kosslick, ki je druge filme zavrnil zaradi še nerazrešenih obtožb o zlorabah. Naslovov in imen ni podal.



V boju za medvede 19 filmov

Berlinale je z več kot 300.000 prodanimi vstopnicami največja tovrstna prireditev na svetu. V 11 dneh bodo predvajali 385 filmov z vsega sveta, od tega bo v tekmovalnem programu za zlatega medveda 19 produkcij.

Festival, ki ga danes odpira nov film Wesa Andersona Isle of Dogs, prinaša 25 premier. V tekmovalnem programu se tudi letos predstavljajo tako uveljavljena kot manj znana imena. Lav Diaz prihaja v Berlin s filmom Season of the Devil, Gus Van Sant z Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, v katerem igra Joaquin Phoenix. Tu je Benoit Jacquot s filmom Eva in Isabelle Huppert v igralski zasedbi. Andersonov animirani film o fantu, ki išče izgubljenega psa, pa bo prvi tovrstni, ki bo odprl priznani berlinski filmski festival.

Iranski režiser Mani Haghighi sodeluje s filmom Pig, iz Mehike prihaja Museum Alonsa Ruizpalaciosa, iz Francije The Prayer Cedrica Kahna. Uradno selekcijo zaokrožuje norveška drama Utoya 22. juli, v katerem Erik Poppe obuja spomin na napad na poletni tabor mladih na otoku blizu Osla leta 2011, kar je obveljalo za enega najtemačnejših dni v sodobni norveški zgodovini. Vsi filmi na festivalu imajo zaradi mednarodnih koprodukcij angleške naslove.

Na čelu žirije sedi trenutno eden najbolj profiliranih nemških režiserjev Tom Tykwer. Ljubitelji filma so konec devetdesetih let vzljubili njegov film Teci, Lola, teci, podpisuje pa med drugim tudi filme Atlas oblakov, 3 in Parfum, ob režiranju in pisanju scenarijev deluje tudi kot producent in ustvarja filmsko glasbo. Družbo pri ocenjevanju mu bodo delali francoska igralka Cecile de France, fotograf in nekdanji direktor Filmotece Espanola Chema Prado, ameriška producentka Adele Romanski, japonski skladatelj Ryuichi Sakamoto in ameriški filmski kritik Stephanie Zacharek.

Častni nagrajenec Willem Dafoe

Zmagovalce letošnjega festivala bodo razglasili 24. februarja, že zdaj pa vemo, da gre častni zlati medved v roke ameriškega in gledališkega igralca Willema Dafoeja. "Willem Dafoe je tesen prijatelj festivala in je v preteklosti pogosto gostoval na Berlinalu v okviru filmskih projekcij, pa tudi kot član mednarodne žirije leta 2007," je častno priznanje komentiral festivalski direktor.

V Berlinu tudi Koyaa

Slovenski filmski center je v Berlinu ohranil sejemski prostor v stavbi Martin Gropius Bau, kjer bo festivalskim selektorjem, kupcem in novinarjem nudil informacije o slovenski kinematografiji, med drugim z možnostjo pridobivanja denarnih povračil, ki jih lahko tuji filmski vlagatelji uveljavljajo v Sloveniji. Višina denarnega povračila znaša do 25 odstotkov skupno priznanih stroškov za izvedbo (post)produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Slovenije.

Na sejemskih projekcijah bodo predstavili dogodivščine enega najbolj prepoznavnih slovenskih animiranih junakov v kratkih animiranih filmih Koyaa Kolje Saksida ter s tretjim celovečercem scenarista in režiserja Miroslava Mandića Igram, sem - slovensko-hrvaško-bosansko koprodukcijo o igralki in igralcu ter njunem prepletanju med igro pred kamero in zasebnim življenjem. V filmu med drugim nastopajo Gregor Zorc, Mojca Funkl, Dario Varga in Primož Bezjak.

Slovenska produkcija bo navzoča tudi v sklopu Panorama, kjer bo med drugim na ogled libanonsko-katarsko-grško-slovenska koprodukcija Zadruga (What comes around) režiserke Reem Saleh. Film se dogaja v eni izmed najrevnejših sosesk v Kairu, v kateri skupnost predstavlja edino upanje. Slovenski koproducent je Iridium film, ki je sodeloval tudi pri uspešnici Moški ne jočejo Alena Drljevića.

Festival bodo pospremili številni drugi dogodki. Že 17. leto bo potekal Berlinale Talent Campus, ki odkriva nove filmske avtorje z vsega sveta. Letos se je nanj uvrstila slovenska scenaristka in režiserka Maja Prettner. Trinajstič pa se bo slovenski film predstavil tudi na skupnem prizorišču s Čehi in Slovaki pod skupno znamko CEC-Central European Cinema, so sporočili s filmskega centra.

