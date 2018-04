Ena izmed postaj newyorške podzemne železnice posvečena Davidu Bowieju

V Londonu rojeni Bowie je od leta 1992 živel v New Yorku

21. april 2018 ob 10:27

New York - MMC RTV SLO, STA

Okolico postaje podzemne železnice Broadway-Lafayette v New Yorku, mimo katere je dolga leta pot vsak dan vodila predlani preminulega glasbenika Davida Bowieja, so zdaj prekrili z njegovimi podobami.

Videti je mogoče njegove fotografije in tudi citate, načrt mesta pa prikazuje studie, v katerih je bil Bowie aktiven.

Na avtomatu je mogoče kupiti omejeno število vozovnic z motivi glasbenika, manjši plakati na stenah pa se navezujejo na izbrane Bowiejeve uspešnice.

V New Yorku živel več kot 20 let

V Londonu rojeni Bowie je od leta 1992 živel v New Yorku, s soprogo Iman pa sta se gibala predvsem po južnem Manhattnu - Sohu in Greenwich Villageu. Če seštejemo vsa leta, je Bowie v New Yorku živel več kot 20 let. "V New Yorku sem živel najdlje," je leta 2003 povedal v intervjuju in dodal: "Je čudovit. Sem Newyorčan."

Bowie se je leta 1947 rodil kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila vrsta dokumentarcev. Ikona popkulture je na odru zadnjič nastopila leta 2006. Umrl je 11. januarja 2016 po 18-mesečnem boju z rakom.

N. Š.