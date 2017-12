Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! George Bruce je leta 1931 zasnoval posebno revijo, ki je bila po svoji opremi pravzaprav bolj podobna knjižni izdaji. Svoje zgodbe o letalcih pa je ponujal tudi na valovih radia. Foto: Arhiv A. Mraka Dodaj v

Eskadrilja: Zgodbe iz vojne v zraku

Iz arhiva Andreja Mraka

3. december 2017 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodovina filma si bo scenarista Georgea Brucea zapomnila predvsem po številnih zgodovinskih, ljubezenskih in detektivskih zgodbah, kot so Lepotica in zver, Mož z železno masko in Peti mušketir. Vendar v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja je navduševal z nečim čisto drugim - letalskimi zgodbami iz prve svetovne vojne.

Zgodbe je s še z nekaterimi drugimi avtorji izdajal v knjižnih serijah, ki so danes med zbiratelji razmeroma iskano blago - seriji Stk in Eskadrilja iz dosegata denimo pri spletnih ponudnikih tudi po 200 dolarjev na izvod.

Enega takšnih izvodov predstavljamo danes v naši rubriki Zakladi zasebnih arhivov.

