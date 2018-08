Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ethana Hawka so nekateri kritiki zaradi izjave o blockbusterju v nedavnem intervjuju za GQ oklicali za elitista. Foto: Reuters Dodaj v

Ethan Hawke

(1970)

28. avgust 2018 ob 20:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Težava je v tem, da nam zdaj dopovedujejo, da je Logan sijajen film. No, dober film o superjunaku je. Ampak še vedno so v njem možje v pajkicah, ki jim iz rok raste jeklo. To ni Bresson. Ni Bergman. Ampak o njem govorijo, kot da je. Logana sem šel gledat, ker so vsi govorili, da je sijajen film, ampak meni se je zdelo: "Resno? Ne, to je dober film o superjunaku." Obstaja razlika, industrija pa se obnaša, kot da razlike ni. Industrija hoče, da verjamemo, da je to velik film, ker mora z njim zaslužiti.

Ana Jurc