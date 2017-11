Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eva petrič je performans Eden Transplanted je oblikovala tudi v čast 50. obletnice prve uspešne presaditve srca. Foto: RTV SLO Sorodne novice Eva Petrič na Broadwayu o empatiji in drugačnosti Slovenska umetnica čipko reinterpretira v Ohiu Dodaj v

Eva Petrič s performansom o presajanju srca tudi v New Yorku

Na newyorškem gledališčem festivalu United Solo

3. november 2017 ob 13:24

New York - MMC RTV SLO, STA

Performans, ki ga je Eva Petrič zasnovala v spomin na petdesetletnico prve presaditve srca, smo že imeli priložnost videti v Cankarjevem domu, zdaj pa ga je slovenska umetnica predstavila tudi newyorškemu občinstvu.

Projekt Eden Transplanted je nastal na Dunaju v sodelovanju z Oliverjem Zehetnerjem, koreografko Janis Brenner in skladateljem Matijo Strnišo. V New Yorku pa ga je uprizorila v tamkajšnjem Theater Row v sklopu gledališkega festivala United Solo. S pomočjo videprojekcije, ki jo Eva Petrič prepleta s čipkasto instalacijo, ponazarja performans Evo kot prvi primer presaditve človeškega organa ter izvoz ideje mitohondrijske Eve v vesolje. Eva je del vsakega človeka in išče novo domovanje za človeštvo, ko so obeti za prihodnost na zemlji uničeni.

Z Zemlje v širno vesolje

Eva Petrič je človeško srce prvič opazovala od znotraj pred leti v bolnišnici v Buenos Airesu, kjer so jo povabili na ogled operacije srčnega obvoda. Pozneje je na Dunaju videla utripajoče srce po smrti telesa, ko so ga presadili v drugo telo. V predstavi pa se sprašuje, ali bi bilo mogoče naša srca presaditi tudi na druge planete.

Vsestranska umetnica Eva Petrič se je rodila leta 1984 v Kranju. Živi in deluje med Dunajem, New Yorkom in Ljubljano. Posveča se fotografiji, slikanju, videoumetnosti, performansu in pisanju. Diplomirala je iz psihologije in vizualne umetnosti na dunajski univerzi Webster ter magistrirala iz novih medijev na inštitutu Transart (New York/Berlin) v sodelovanju z donavsko univerzo v Kremsu. Njena dela so bila predstavljena na več kot 30 samostojnih in okoli 50 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Poleti je med drugim sodelovala v ekipi broadwajske plesne predstave Once You Are Not A Stranger, razmisleku o empatiji v večkulturnem svetu koreografinje Janis Brenner in bosanske elektroakustične skladateljice Svjetlane Bukvich.

m eva petric eden transplanted short 3 from Eva Petric on Vimeo.

