Nemški mojster Fatih Akin je podpisan pod komedijo Zbogom, Berlin (Tschick), v kateri fanta ukradeta avtomobil in se podata na pot, ki jima bo spremenila življenje. Foto: IMDb Švicarski animirani film Bučko ima od vseh treh največ lovorik: bil je letošnji kandidat za oskarja, nagrajenec Evropske filmske akademije za najboljši celovečerni animirani film in nominiranec za zlati globus. Foto: IMDb

Evropska mladina izbira svoj najljubši film

Mladi žiranti bodo izbirali film za nagrado Evropske filmske akademije

7. maj 2017 ob 11:56

Izola - MMC RTV SLO

V sklopu evropskega dneva mladega filmskega občinstva bo danes v Izoli potekal izbor slovenske mladinske žirije, ki bo skupaj z žirijami iz 31 evropskih držav v 35 mestih izmed treh nominiranih filmov izbirala zmagovalca.

Za nagrado Evropske filmske akademije se potegujejo filmi Zbogom, Berlin, animirani Bučko in dokumentarec Deklica iz soteske.

Slovenski osnovnošolci zadnje triade, stari od 12 do 14 let, si bodo v izolskem Art kinu Odeon na celodnevnem dogodku ogledali tri evropske filme: nemški Zbogom, Berlin v režiji Fatiha Akina, švicarsko-francoski animirani film Bučko režiserja Clauda Barrasa in švicarski dokumentarec Deklica iz soteske režiserke Alice Schmid.

Halo, Erfurt?

Po projekcijah in pogovorih bodo mladi žiranti prek videokonference sporočili svoje odločitve. Nagrajenca bodo nato razglasili v nemškem mestu Erfurt, kjer bo potekala tudi podelitev nagrade Evropske filmske akademije. Sledila bo projekcija zmagovalnega filma.

Nominirane filme je izbrala mednarodna žirija, ki so jo sestavljali Illia Dyadik (Children KinoFest/Ukrajina), Michael Habauer (Filmski festival za mlade iz Sächsischerja/Nemčija), Selma Mehadžić (Zagreb film festival/Hrvaška), Marta Nieto Postigo (Drac Magic/Španija) in Hilde Steenssens (Filemon/Belgija).

Filmsko občinstvo je treba vzgojiti zgodaj

Evropski dan z nagrado mladega filmskega občinstva je filmskovzgojni dogodek, ki je nastal kot pobuda Evropske filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. Poteka od leta 2012, zavod Otok pa ga je prvič pripravil že leto zatem in tako Izolo uvrstil na zemljevid evropskega filmskega dogajanja tudi za najstnike.

Cilj projekta filmske vzgoje je oblikovanje samostojnih in kritičnih uporabnikov sodobnih medijev, ki bodo v prihodnjih desetletjih prispevali k izboljšanju družbenega okolja. Dogodek v Izoli zavod Otok pripravlja v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola, Slovenskim filmskim centrom in ob podpori ministrstva za kulturo, so sporočili iz zavoda.

A. J.