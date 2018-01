Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V letošnji Evropski prestolnici kulture Valletti se je na otvoritvenem večeru zbralo kar 100.000 ljudi. Foto: EPA Najmanjša evropska prestolnica kulture je na pogled izjemno privlačna in se ponaša s pestro zgodovino. Foto: EPA Sorodne novice Zdaj gre zares: Valletta se je odela v barve EPK-ja Dodaj v

Evropska prestolnica kulture Valletta privabila na tisoče ljudi

Nastopila slavna katalonska skupina La Fura dels Baus

21. januar 2018 ob 13:06,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 13:36

Valletta - MMC RTV SLO, STA

V glavnem mestu Malte Valletti, ki šteje zgolj 6.000 prebivalcev in je letos ob frizijskem mestu Leeuwarden nosilec naziva Evropska prestolnica kulture (EPK), se je med otvoritvenim tednom zbralo na tisoče ljudi.

Ob vodnjaku Tritona je na otvoritvenem večeru, ki je v mesto privabil kar 100.000 ljudi, nastopila znamenita katalonska skupina La Fura dels Baus, a živahno je bilo tudi na drugih osrednjih trgih v mestu - na trgu sv. Jurija so nastopili plesalci sodobnega plesa, na stopnicah trga sv. Janeza je bilo slišati zborovsko simfonijo, na trgu Castille so bile trirazsežne projekcije Kastiljske hiše oz. palače Auberge de Castille.

Otvoritveni teden je ponudil koncerte, nastope uličnih umetnikov in performanse ter druge dogodke, s katerimi je oživil mestne ulice. Na različnih lokacijah so bile organizirane razstave in dnevi odprtih vrat, v sklopu katerih so obiskovalci odkrivali najzanimivejše zgodovinske kotičke v mestu.

Številni dogodki - festivali, razstave, koncerti in gledališke ter plesne predstave, ki bodo napolnili različne lokacije v sami Valletti in tudi drugod po otoku - se bodo vrstili skozi vse leto. V projektu Valletta 2018 bo sodelovalo kar okoli tisoč lokalnih in mednarodnih umetnikov.

Spomin na lani ubito novinarko

Vendar pa navdušenja nad letošnjo kulturno prestolnico ne delijo vsi. Številni so predvsem po družbenih omrežjih izrazili prepričanje, da Malta nima vzroka za slavje, in spomnili na lanskega oktobra ubito preiskovalno novinarko Daphne Caruana Galizia. Novinarka, ki je bila ubita v eksploziji avtomobila, je bila ostra kritičarka malteškega premierja Josepha Muscata in njegovih laburistov.

Muscat je na sobotni slovesnosti povedal, da je to priložnost, da pokažejo svojo bogato dediščino. Za prestižen naziv, ki ga Valletta nosi to leto, jim ni bilo treba začeti graditi vsega na novo, temveč zgolj obnoviti arhitekturne in druge znamenitosti, ki jih že imajo, je povedal malteški premier.

Leta 2012 je postalo znano, da bo Valletta postala Evropska prestolnica kulture. Najmanjša evropska prestolnica kulture je na pogled izjemno privlačna in se ponaša s pestro zgodovino. Hollywoodu pogosto služi kot kulisa za snemanje filmov, poleg tega jo oblegajo številni turisti. Mesto s približno 6.000 prebivalci je od leta 1980 tudi vpisano na Unescov seznam kulturne dediščine.

Otvoritveni konec tedna EPK-ja bo v frizijskem mestu Leeuwarden v petek in soboto, 26. in 27. januarja.

G. K., Foto: EPA