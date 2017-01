Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Evropska reformacijska pot poteka 19 v evropskih državah. Med 68 evropskimi mesti, na katere je reformacija še posebej vplivala, so tudi Ljubljana, Rašica in Puconci, ki jim je Skupnost protestantskih Cerkva v Evropi podelila status Evropskega mesta reformacije. Foto: BoBo V smislu reformatorskega delovanja se moramo izobraževati za sprejemanje različnosti jezikov, okolja in kulturnih kontekstov. Geza Filo V sredo se bo reformacijski avtobus, v potujoče razstavišče predelan kamion, ustavil na svoji drugi slovenski postaji v Puconcih. Foto: BoBo V reformacijskem avtobusu poteka interaktivni predstavitveni program slovenskega protestantizma. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska reformacijska pot, postaja: Kongresni trg

Evropska reformacijska pot v središče postavlja globalno razsežnost reformacije

24. januar 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Kongresnem trgu se je danes v sklopu prireditev ob 500-letnici reformacije na svoji prvi slovenski postaji ustavil avtobus, ki potuje po Evropski reformacijski poti.

Kot je na otvoritveni slovesnosti poudaril škof Evangeličanske cerkve Geza Filo, reformacijska pot v središče postavlja globalno razsežnost reformacije.

Čeprav Martin Luter ni prepotoval vseh mest, ki so del Evropske reformacijske poti, in svojih tez ni razobesil po vseh cerkvah po teh mestih, reformacija ni bila lokalno zamejen dogodek. Čeprav je odločujoča pobuda prišla iz Wittenberga, tudi v drugih mestih in regijah Evrope srečamo reformacijska gibanja, ki so izšla iz Lutrove duhovne in miselne dediščine ter dosežkov, je povedal Filo. Med drugim je spomnil na Jana Husa na Češkem in na Primoža Trubarja na Slovenskem, ki sta skupaj z mnogimi drugimi zgleda za to, da je bila reformacija svetovni dogodek.

Reformacija ni prevetrila le Cerkve

Poudaril je, da reformacija ni revolucionarno vplivala le na duhovno življenje, ampak je spodbudila tudi obsežen družbeno-politični razvoj. Gospodarsko življenje je postalo bolj dinamično in razumevanje sveta, nenazadnje tudi veroizpovedi, pluralnejše. Vendar pa niso bili le humanistični in pozneje reformacijski zagovorniki tisti, ki so sprožili nadregionalni razvoj Lutrovih idej in dosegli, da je reformacija postala svetovljanka. Mnogo bolj gre po njegovih besedah na podlagi Svetega pisma utemeljujočo reformatorsko odgovornost, ki je še vedno aktualna.

Kaj "reformatorsko gibanje" pomeni v 21. stoletju?

V 500 letih so se spremenile tematike življenjskega bivanja, zato smo po besedah File danes postavljeni pred nove naloge, pa naj si gre za soočenje s klimatskimi spremembami, za boljšo politiko glede begunske krize ali za nujen dialog med religijami. Kot je poudaril, reformatorsko delovanje, skladno z 21. stoletjem, pomeni tudi, da sprejmemo raznolikost človečanstva in nastopimo proti nestrpnosti, sovraštvu in fundamentalizmu. "V smislu reformatorskega delovanja se moramo izobraževati za sprejemanje različnosti jezikov, okolja in kulturnih kontekstov. Ni globalne teorije, ni enotnega svetovnega nazora, a s kritičnimi vprašanji, ki jih postavljamo sebi in svetu, reformatorske ideje ne bi mogle biti aktualnejše, kot so danes," je prepričan Filo.

Državljanka sveta

Višji cerkveni svetnik iz Nemčije Norbert Denecke je izpostavil tri vidike, kako cerkve Svetovne luteranske zveze prihajajo nasproti letošnjemu jubileju. Prvi je po njegovih besedah ta, da je reformacija svetovljanka, državljanka sveta, drugi, da se jubilej praznuje v ekumenski odgovornost. Kot tretji vidik pa je izpostavil, da se reformacija nadaljuje.

Evropska reformacijska pot poteka 19 v evropskih državah. Med 68 evropskimi mesti, na katere je reformacija še posebej vplivala, so tudi Ljubljana, Rašica in Puconci, ki jim je Skupnost protestantskih Cerkva v Evropi podelila status Evropskega mesta reformacije.

Namen Evropske reformacijske poti je, da vsak kraj spregovori o tem, kaj specifičnega mu je reformacija zapustila. Zbirajo se tako strokovne interpretacije, kot tudi osebne pripovedi, vse pa bo predstavljeno oktobra na reformacijski razstavi v Wittenbergu. Poleg tega v reformacijskem avtobusu poteka interaktivni predstavitveni program slovenskega protestantizma, ki se bo sklenil s pogovorom na temo Vsak jezik bo slavil Boga - Božja beseda in Slovenci kot kreatura besede.

V sredo se bo reformacijski avtobus, v potujoče razstavišče predelan kamion, ustavil na svoji drugi slovenski postaji v Puconcih.

A. J.