Toni Erdmann je eden najodmevnejših nemških filmov v zadnjih letih, bil je tudi kandidat za tujejezičnega oskarja. Režiserka Maren Ade predstavlja zgodbo o Winfriedu, postaranem učitelju klavirja, ki s čudaškimi šalami rad spravlja okolico v zadrego. Nenadoma se odloči, da bo z obiskom v Bukarešti presenetil hčerko Ines, ki je stroga poslovna ženska. Ta bi se očeta rada hitro znebila, a se ta vrne preoblečen v Tonija Erdmanna in začne se ponovna vzpostavitev odnos očeta in hčerke.

Evropske filmske uspešnice vas vabijo v 12 mest, od Murske Sobote do Izole

Vse projekcije so brezplačne

4. maj 2017 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filmski teden Evrope bo do 22. maja v 12 slovenskih mestih postregel s 30 brezplačnimi projekcijami filmov sodobne evropske produkcije.

V Celju, Cerknici, Izoli, Kranju, Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Pivki, Postojni, Ptuju in na Ravnem na Koroškem si bodo lahko gledalci ogledali filme Matura, Dotik vode, Toni Erdmann, Neznanka, Nočno življenje, Odprto morje, Z dvignjeno glavo, Učitelj Žaba, Dobrodušni velikan, Sol zemlje, Rdeča želva, Bog, le kaj smo zagrešili?, Jaz, Daniel Blake, Vojna, Moja sestra suhica, Suburra, Čisto nova zaveza, Velika igra in Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil.

Predvajani filmi so prejeli podporo programa Media Ustvarjalne Evropske za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije, nekateri med njimi so bili tudi kandidati za nagrado lux, ki jo podeljuje Evropski parlament. Filmski teden Evrope organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi kinematografi, s Centrom Ustvarjalna Evropa in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Cilj je približati raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti.

K. T.