Evropski najstniki za najboljši film izbrali Zbogom, Berlin

Nagrado podelili v nedeljo v Erfurtu

8. maj 2017 ob 16:08

Izola - MMC RTV SLO/STA

Mladi cinefili iz 31 evropskih držav so za svoj najljubši film izbrali Zbogom, Berlin režiserja Fatiha Akina. V projektu, ki ga organizira Evropska filmska akademija, so sodelovali tudi najstniki iz Slovenije, izbor pa je potekal v Izoli.

Film so izbrali na nedeljski prireditvi v Izoli, ki je potekala v sklopu evropskega dneva mladega filmskega občinstva. Letos so žiranti med 12. in 14. letom starosti izbrali med tremi evropskimi filmi - poleg nagrajenega še sta bila v igri za priznanje še švicarsko-francoski animirani film Bučko režiserja Clauda Barrasa in švicarski dokumentarec Deklica iz soteske režiserke Alice Schmid. Vse tri nominirane filme je izbrala Evropska filmska akademija.

Najbolj jih je prepričala zgodba o 14-letnem Maiku, ki med odsotnostjo staršev zdolgočasen preživlja poletne počitnice v domači vili. Pred njegovim pragom se z ukradenim avtom naenkrat pojavi uporni najstnik Tschick, ruski priseljenec in izobčenec, ki ga povabi na popotovanje iz Berlina v neznano. Začne se divja avantura, kjer oba doživita izlet življenja in nepozabno poletje.

Nagrado Evropske filmske akademije po izboru mladega občinstva so podelili v nedeljo zvečer na slovesnosti v nemškem mestu Erfurt.

Evropski dan z nagrado mladega filmskega občinstva je filmskovzgojni dogodek, ki je nastal kot pobuda Evropske filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. Prirejajo ga od leta 2012, že leto zatem pa se mu je ob organizaciji zavoda Otok pridružila tudi Slovenija. S tem se je Izola uvrstila na zemljevid evropskega filmskega dogajanja tudi za najstnike. V Izolo so mladi ljubitelji filma prišli iz vseh obalnih mest, med drugim iz italijanske osnovne šole Vincenzo e Diego de Castro iz Pirana, pa tudi iz Brežic, Kočevja in osrednje Slovenije.

Koordinatorico Evropskega dneva mladega filmskega občinstva Ano Peršič veseli, da je bilo med mladimi žiranti veliko povratnikov, nekateri so se dogodka udeležili že tretjič zapored. Ob tem poudarja, da so pri ogledu filmov vsako leto bolj pozorni, po filmih pa veliko sprašujejo in celo opozarjajo na napake v montaži, ki jih opazijo v filmih.

Tanja Hladnik iz Zavoda Otok opaža, da so številne pobude na področju filmske vzgoje soprispevale k dvigu odzivanja mladih na avtorski film. "Najstniki tudi zaradi filmskovzgojnih dejavnosti gledajo avtorske filme z večjo občutljivostjo in verjamemo, da s tem postajajo bolj občutljivi tudi za to, kar se dogaja okrog njih."

Junija na Kinu Otok

Akinov film bo na začetku junija na ogled tudi na letošnjem 13. mednarodnem filmskem festivalu Kino Otok - Isola Cinema. Zavod Otok je nedeljsko prireditev pripravil v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola, Slovenskim filmskim centrom in ob podpori ministrstva za kulturo.

M. K.