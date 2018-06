Evrovizijski zbor leta Carmen manet vabi na "vesoljsko" glasbeno popotovanje

Zasedba v Cankarjevem domu ob 20. uri predstavlja album Apollo 18

19. junij 2018 ob 09:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Našemu zborovodji Primožu Kerštanju je uspelo pripraviti zelo raznolik izbor skladb, od sakralne skladbe Magnificat v prvem delu, ki je zelo klasična zborovska skladba, do drugega dela, v katerem gremo od izredno modernih, tudi odbitih pesmi do zelo mističnih, melodičnih skladb. Vsak poslušalec lahko najde nekaj zase," opis drevišnjega koncerta, ki so ga naslovile Vidim te, strne ena izmed pevk Eva Kern.

34-članski zbor sestavljajo nekdanje dijakinje Gimnazije Kranj, že od ustanovitve leta 2001 pa ga vodi Primož Kerštanj. Glasbena zasedba je v preteklih letih pobirala odličja na različnih tekmovanjih doma in v tujini, med drugim so pevke osvojile priznanja na mednarodnih tekmovanjih v Rivi del Garda (Italija), Petrinji (Hrvaška), Guangdžuju (Kitajska), Riminiju (Italija), Tuhlju (Hrvaška) in v Montreuxu (Švica), lani pa so dosegle zelo odmevno zmago na tekmovanju za zborovske pevce Evrovizijski zbor leta, ki je namenjeno ljubiteljskim pevskim zborom iz držav članic EBU-ja. Kot pravi sogovornica, sicer ena od štirih pevk v zboru, ki jim je ime Eva, je bila lanska zmaga prelomnica. "Tako v Sloveniji kot v tujini nam je prinesla večjo prepoznavnost. Prej smo recimo same iskale priložnosti za nastope, zdaj pa vabila prihajajo kar sama od sebe, doma in v tujini, in dejansko moramo kar veliko vabil zavrniti."

Kot pojasni, so se znotraj zbora, v katerem je povprečna starost članic 25 let, med njimi pa so najbolje zastopane matematičarke in biologinje, nekaj je glasbenic, študentk jezikov, sociologije, specialne pedagogike, arhitekture, medicine, prava in drugih smeri, dogovorile za letno kvoto koncertov. "Zavestno smo se odločile, da je to naš hobi, sicer pomemben hobi, a da naše ukvarjanje z glasbo ne bo postalo profesionalno. S tega vidika kdaj koga zavrnemo ali prestavimo na drugo leto."

Koncert iz dveh delov

V prvem delu drevišnjega koncerta bo pevski zbor skupaj s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije izvedel Magnificat, delo norveškega skladatelja K. A. Arnesena, kot solistka bo nastopila sopranistka Ernestina Jošt, v drugem delu pa bodo predstavila še različna dela slovenskih in tujih skladateljev (Ambrož Čopi, Fran Gerbič, Christophe Beck, Frode Fjellheim, Ola Gjeilo, Tobin Stokes in Ēriks Ešenvalds). Na repertoarju sta tudi obe zmagovalni skladbi z lanskega tekmovanja, Ta na Solbici in Adrca, pod kateri sta se podpisala Samo Vovk in Katarina Pustinek Rakar, poslušalci pa bodo premierno prisluhnili tudi najnovejši skladbi Apollo 18, ki jo je Vovk napisal posebej za to priložnost, in po kateri nosi naslov tudi album, ki bo izšel ravno danes. Kot pravi Eva Kern, je vsaka skladba današnjega koncerta v Cankarjevem domu celota zase, hkrati pa so del zgodbe, ki jo bo povezoval igralec Aljaž Jovanović.

Izid albuma Apollo 18

"Naslov albuma je prišel iz novitete, ki jo je za nas napisal Samo Vovk, ki je tudi avtor zmagovalne evrovizijske skladbe. Je taka nenavadna, jazzovska skladba o plesu dveh planetov, zaljubljencev. Ugotovile smo, da vse druge skladbe, ki smo jih želele uvrstiti na album, predstavljajo del iste zgodbe: so mistične, nenavadne in ime Apollo 18 se nam je na koncu zdel odličen izbor za ime," ozadje izbire "vesoljskega" imena njihovega albuma pojasnjuje sogovornica. Album, na katerem je 11 skladb, so v pičlih dveh dneh posnele na začetku maja v novomeškem studiu RSL. Gre za njihov prvi studijski album, potem ko so prejšnji album posnele v cerkvi. Na vprašanje, kako je potekalo snemanje, sogovornica v smehu odgovori, da je bilo sicer naporno, a je potekalo v zelo pozitivnem ozračju. "Na snemanju smo želele doseči, da bi nas na albumu slišali tako, kot bi nas v dvorani. Snemali smo v kosu, nekatere skladbe smo posnele že v prvem poskusu, pri kakšni pa je bilo potrebnih tudi več kot deset ponovitev, da smo prišle do želene izvedbe. Ena izmed skladb govori o spomladanskem gozdu v Latviji, gre tudi za oponašanje ptičev in drugih zvokov iz narave in umeščenost studia v naravo nam je to močno olajšala," opiše pozitivno izkušnjo in dodaja, da sta k njej veliko pripomogla Matej Pečaver in Grega Jeraša, ki sta skrbela za zvok, Samo Vovk pa jim je pomagal z umetniškega vidika.

Dekleta tudi po današnjem koncertu ne bodo počivala, že čez nekaj dni jih čaka nastop na Kresniku in na slavnostni seji Državnega zbora ob dnevu državnosti, med poletnimi nastopi pa Eva izpostavlja avgustovsko gostovanje v Belgiji, kamor se odpravljajo na zborovski festival Noč zborov. "Gre za tradicionalni festival, ki vsako leto gosti šest izbranih zborov z vsega sveta, letos smo med povabljenimi tudi me, česar smo bile zelo vesele in počaščene," načrte za poletje razgrne sogovornica in doda, da se hitro polni tudi koledar za jesen.

