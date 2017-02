Faust in Brezmadežna v Madridu v poklon spominu na Pandurja

Dve predstavi in razstava

2. februar 2017 ob 15:13

Madrid - MMC RTV SLO

V madridskem Teatro Español - gledališču, s katerim je bil Tomaž Pandur tesno povezan - se z dvema predstavama in razstavo fotografij poklanjajo temu velikemu lani umrlemu režiserju.

Po udeležbi na romunskem gledališkem festivalu Interference, seulskem festivalu uprizoritvenih umetnosti, makedonskem MNT-festu, Gledališkem svetu Brno, Ibero-ameriškem gledališkem festivalu v Bogoti in Cervantesovem mednarodnem festivalu v Mehiki se je ljubljanska Drama odpravila na gostovanje v Teatro Español.

Faust v družbi Brezmadežne

Gre za madridsko ustanovo, ki zavzema pomembno mesto v ustvarjalnem opusu lani umrlega režiserja Tomaža Pandurja, in tako so v počastitev in spomin pripravili hommage Homenaje a Tomaž Pandur.

Dogajanje v okviru tega traja od 31. januarja do 12. februarja, špansko občinstvo pa si bo lahko Fausta ogledalo v štirih zaporednih večerih, in sicer od 2. do 5. februarja.

Morda zvenita besedi "izredni ustvarjalec" pompozno. Mislim pa, da jasno označita ne le njegovo umetniško kakovost, temveč tudi njegov odnos do umetnosti in do sveta. V času, v kakršnem živimo, Pandur snuje svoje delo, ne da bi sklepal pogodbe; lepše povedano, sklenil je le eno pogodbo, to pa zapisano v krvi, z eno samo željo: po kar največjih umetniških in intelektualnih prizadevanjih. Ni ene same geste, ki ne bi stremela k sublimnemu. (José Ramón Fernández o Tomažu Pandurju v članku Lovec na sanje)



Ob Faustu bo v Madridu gostovala tudi uprizoritev Drame SNG Maribor Brezmadežna/Immaculata. Predstava, v kateri nastopa Nataša Matjašec Rošker, bo na ogled od 10. do 12. februarja. Pandur je sicer začel snovati predstavo. Dokončala pa jo je njegova sestra in najtesnejša sodelavka, dramaturginja Livia Pandur, ki je z igralcem in soprogom Brankom Jordanom o svojem bratu zapisala, da je "s svojo globalno vizijo izjavljal svojo voljo, da bi spoznal resnico, svojo voljo do moči in svojo voljo do življenja, pomen življenja v vsakršnih razmerah, kjer je onkraj tišine ... domišljija. In lepota."

Na ogled tudi prizori, ujeti v objektiv

Španski poklon režiserju se je začel z odprtjem fotografske razstave Aljoše Rebolja Španski gledališki opus Tomaža Pandurja. Razstavljene fotografije z uprizoritev, ki jih je Pandur med letoma 2005 in 2014 ustvaril v Španiji, so na ogled do 12. februarja.

P. G.