Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Znanosti je veliki preskok prvič uspel lani, ko so nemški strokovnjaki uspeli transkribirati genom starih Egipčanov. Foto: Museum of Fine Arts, Boston Arhivska fotografija odpiranja Djehutjnaktove grobnice leta 1915. Foto: Museum of Fine Arts, Boston FBI-jevi forenziki niso bili prepričani, da bodo lahko iz prastarega zoba res izvlekli uporaben DNK, a se je tveganje na koncu obrestovalo. Foto: Museum of Fine Arts, Boston Dodaj v

FBI in primer identitete štritisočletne mumije

V izropani grobnici našli le pokojnikovo glavo

9. april 2018 ob 14:34

Boston - MMC RTV SLO

Agenti FBI-ja so s pomočjo genetskega materiala, nabranega v zobu, strli uganko prave identitete štiri tisočletja stare mumije.

Arheologi so že davnega leta 1915 v kotu izropane grobnice v staroegipčanski nekropoli Deir el-Bersha naleteli na odrezano glavo neke mumije - a ne oni in ne njihovi nasledniki niso mogli ugotoviti, komu je ta glava pripadala. Uspeli so razvozlati hieroglife in izvedeti, da je bila grobnica zgrajena za nekega funkcionarja Djehutjnakta in njegovo ženo, kaj več od tega pa ne.

"Nikoli nismo vedeli, ali je to gospod ali gospa Djehutjnakt," je za CNN-ovo reportažo priznala Rita Freed, kuratorka Bostonskega muzeja lepih umetnosti, ki vse ostanke iz tiste grobnice hrani že od leta 1920.

Šele dobrih sto let pozneje lahko znanost z vso gotovostjo trdi, da je muzejski artefakt moška glava in da je pripadala guvernerju Djehutjnaktu. FBI-jevo študijo, ki pojasni, kako so prišli do teh zaključkov, je prejšnji mesec objavila znanstvena revija Genes.

DNK-a starih Egipčanov je bil do lani uganka

Razrešitev sto let stare uganke je predvsem dokaz, kako daleč je znanost že napredovala na področju testiranj DNK-ja. "Vedeli smo, da FBI obvlada postopke, s katerimi lahko rekonstruirajo tudi skoraj popolnoma uničen DNK," je postopek pojasnila Freedova. "In če so lahko izvlekli genski zapis iz štiri tisočletja starega zoba, ga najbrž lahko dobijo skoraj iz česar koli."

Forenzična naloga ni bila težka samo zaradi izjemne starosti glave, ampak tudi zaradi puščavskega okolja, v katerem je bila najdena: DNK v vročih pogojih razpada hitreje. Prav zaradi tega je doslej veljalo, da nima niti smisla, da bi skušali dobiti vzorce DNK-ja iz staroegipčanskih ostankov. Znanosti je veliki preskok prvič uspel lani, ko so nemški strokovnjaki uspeli transkribirati genom starih Egipčanov.

Slabo ohranjena relikvija

"Bostonsko" glavo je bilo še toliko težwje analizirati, ker je bila tako hudo poškodovana. Našli so jo na dnu deset metrov globoke jame, v grobnici, ki so jo tatovi že davno pred tem razmetali in izropali. Roparji so odnesli večino nakita in dragocenih materialov, pri čemer so jim bila trupla pokojnikov seveda napoti. Odlomljena glava guvernerjeve mumije je ležala na odvrženem pokrovu krste. Novodobni znanstveniki so artefakt še dodatno poškodovali pri vseh dosedanjih poskusih identifikacije.

V začetku novega tisočletja so v Bostonu (zaradi priprav na neko razstavo na temo) ponovno odprli medtem že zastarani primer anonimne glave. Ker mesto velja za "meko na področju napredkov v medicini", se je kuratorki zdelo najbolj obetavno, da se obrne na oddelek za nevrologijo Splošne bolnišnice Massachusettsa - "konec koncev smo imeli opravka z glavo".

Z odprtimi usti v večnost

No, ultrazvok ni ponudil odgovora na vprašanje, ali gre za moškega ali žensko - je pa pokazal, da so starodavni kirurgi truplu (izjemno spretno) odstranili kosti ličnice in spodnjega dela čeljusti (ki bi najbrž odgovorile na vprašanje o spolu). Razlog za to operacijo je bila morda tradicionalna ceremonija "odpiranja ust" - z njo so pokojniku omogočili, da bo lahko jedel in pil tudi po smrti.

Primer je primer, pa čeprav prastar

Štiri leta pozneje so rerkrutirali FBI - ki mu seveda ni šlo za konkretno identiteo mumije, ampak za znanstveni izziv, ki ga je predstavljala njena identifikacija. "Ukvarjamo se z dokazi - dokazi pa so samo vsakodnevni predmeti, ki so slučajno povezani z zločinom," je motivacijo policije pojasnil Anthony Onorato, predstojnik oddelka za analizo DNK-ja. "Seveda nimamo oddelka Dosjejev X, ki bi se ukvarjal samo z zgodovinskimi primeri: zgodovinske primere uporabljamo, da bi razvili znanstvene metode za sprotno rabo."

A. J.