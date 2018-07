Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pomemben del Festivala Bled so tudi letos mojstrski tečaji, v katerih izkušeni domači in tuji glasbeni mojstri svoje znanje delijo z mladimi glasbeniki. Letos je slušateljev 98, in sicer 46 iz Slovenije, ostali pa so iz Izraela, Madžarske, Južne Koreje, Italije, Japonske, Kanade, Poljske, Bosne in Hercegovine ter ZDA. Foto: Boris Pretnar/Festival Bled Na koncertu ob odprtju festivala bodo nastopili študentje na Univerzi za glasbo na Dunaju, ki letos praznuje 200. obletnico. Predstavile se bodo različne zasedbe godalnega oddelka ob spremljavi orgel, mentor pa bo dolgoletni prijatelj Festivala Bled Michael Frischenschlager. Foto: Festival Bled Festival Bled je letos že 23. leto. Foto: BoBo Dodaj v

Festival Bled s Pozdravom ljubezni v vseh glasbenih zvrsteh

S srečanjem treh kultnih slovenskih kitaristov

4. julij 2018 ob 10:09

Bled - MMC RTV SLO, STA

Letošnji Festival Bled je za rdečo nit programa izbral Pozdrav ljubezni, znamenito skladbo angleškega skladatelja Edwarda Elgarja, ki bo zazvenela že na nocojšnjem uvodnem koncertu, v različnih preoblekah pa jo bo mogoče slišati tudi na drugih večerih letošnje prireditve.

Ta bo do 17. julija postregel s 14 koncerti, na katerih bo sodelovalo 127 izvajalcev, ki pa so po besedah ustanovitelja in umetniškega vodje festivala Jerneja Brenceta vsi v svojem žanru unikatni. In prav takšne bodo njihove izvedbe Pozdrava ljubezni (Salut d'Amour), ki ga jo bodo izvedli v džezu, roku ali klasiki.

Tudi tokrat predstavljajo pomemben del festivalskega programa mojstrski tečaji, ki se bodo začeli 30. junija in končali 18. julija. Deset profesorjev bo poučevalo 98 slušateljev. 46 jih prihaja iz Slovenije, drugi pa iz Izraela, Madžarske, Južne Koreje, Italije, Japonske, Kanade, Poljske, Bosne in Hercegovine ter Združenih držav Amerike. Letos bodo na festivalu na željo udeležencev z Daljnega vzhoda pripravili tudi tečaj slovenščine.

Festival, ki bo v gorenjskem mestu potekal 23. leto, bo nocoj v cerkvi sv. Martina odprl koncert Salut d'Amour, na katerem bodo izvedli različne zasedbe godalnega oddelka Univerze za glasbo na Dunaju pod mentorstvom Michaela Frischenschlagerja, prvič pa bodo na festivalu uporabili tudi orgle. Naslednji dan bo sledil večer z mladimi glasbeniki iz šole Leys iz Cambridgea, 6. julija pa bodo gostje na festivalu pionirji izvajanja tango glasbe v slovenskem prostoru, Marko Hatlak in Funtango.

Prinašalci zgodb

Brence kot posebno zanimivost festivala omenja srečanje treh kultnih slovenskih kitaristov Aleša Strajnarja in Jerka ter Mira Novaka 7. julija. Eden vrhuncev festivala pa bo tudi glasbeno-literarni večer Blejski misal oziroma maša, ki je nastala v sodelovanju Janija Kovačiča in harmonikarja Klemna Lebna. Poslušalce čaka 8. julija moderen in hkrati prastar, skoraj tradicionalni nastop prinašalcev in prenašalcev zgodb.

Kot vsako leto bodo udeleženci mojstrskih tečajev svoje znanje pokazali na treh koncertih - 9., 12. in 14. julija, 10. julija pa bo nastopil družinski Trio Rupnik, ki ga sestavljajo violinistka Manca, violončelist Nejc in pianist Anže. Dan zatem sledi nastop ansambla ustnih harmonik Sorarmonica, ki ga vodi vsestranski akademski glasbenik violinist in multi-instrumentalist, skladatelj in aranžer Vladimir Hrovat.

Z interpretacijo najzahtevnejših del klasične glasbe bosta 13. julija navduševala brata Javorkai, Sandor z violino in Adam z violončelom. Slovenska fusion skupina Moonlight Sky, ki jo sestavljajo Miha Petric, Janez Moder, Žiga Kožar in Jan Sever, bo 15. julija poskrbela za preplet džezovske svobode z živahno energičnostjo. Naslednji dan pa bo namenjen nastopu zasedbe učencev priznane čelistke Karmen Pečar Koritnik Cello attacca. Festival bo 17. julija sklenil muzikal Sneguljčica, ki ga podpisuje Alenka Gotar, v njem pa nastopajo učenci njene pevske šole.

Festival, ki ga organizira Zavod za kulturo Bled, bo potekal v Festivalni dvorani Bled, cerkvi sv. Martina in Grand Hotelu Toplice.

M. K.