Festival Emona v znamenju flavte, klarineta in saksofona

Letos prvič sodeluje orkester Slovenske filharmonije

14. januar 2018 ob 14:49

V prostorih ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet se začenja festival Emona. V enem tednu se bodo na festivalu pihal zvrstili različni dogodki, v ospredju pa bodo ves čas flavta, klarinet in saksofon.

Festival, ki ga že od leta 2011 organizira Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, je namenjen pihalcem, vedno pa so v ospredju drugi inštrumenti, tokrat so to flavta, klarinet in saksofon.

S festivalom želijo dijakom konservatorija poleg rednega pedagoškega procesa omogočiti srečanje z vrhunskimi glasbeniki in profesorji visokošolskih ustanov.

Letošnje tekmovanje bo potekalo v petih starostnih kategorijah, peta kategorija, namenjena študentom umetniških akademij, pa v dveh etapah. V sklepnem nastopu bodo finalisti nastopili ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije, kar je letošnja novost.

Žiriji bo predsedoval skladatelj in izredni profesor na ljubljanski akademiji za glasbo Dušan Bavdek. Člani žirije bodo še Shirley Brill (klarinet), Ana Domančić Krstulović (flavta), Ognjen Popović (klarinet), Hansgeorg Schmeiser (flavta), Jan Schulte-Bunert (saksofon) ter Alicja Wolynczyk (saksofon).

Različna pihala tekmujejo v isti kategoriji

Tekmovanje v primerjavi z drugimi mednarodnimi tekmovanji izstopa po svojem tekmovalnem principu: v eni starostni kategoriji se namreč letos med seboj pomerjajo tako klarinetisti kot saksofonisti in flavtisti. Na takšen način se lažje izluščijo izstopajoče interpretacije in odkrijejo novi glasbeni talenti.

Tečaje in delavnice za najmlajše bodo vodili člani žirije, ki so tudi mednarodno priznani pedagogi. Na delavnicah se jim bodo pridružili pedagogi slovenskih glasbenih šol Ana Kavčič Pucihar, Jurij Hladnik in Andrej Tomažin. Delavnice so namenjene predvsem druženju in spoznavanju mladih glasbenikov ter skupnemu muziciranju.

V okviru festivala bodo tudi koncerti: v četrtek finalistov V. kategorije z orkestrom Slovenske filharmonije (dirigent Slaven Kulenović), v petek nagrajencev in v soboto sklepni koncert udeležencev delavnic za flavto, klarinet in saksofon.

