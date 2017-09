"Romantični" Festival Maribor bo drevi odprla Haydnova filharmonija

V ospredju bodo velike glasbene ljubezenske zgodbe

3. september 2017 ob 11:31

Maribor - MMC RTV SLO

Koncert Haydnove filharmonije v Unionski dvorani bo drevi začel letošnji Festival Maribor, ki bo mesto do 21. septembra zavil v zvoke vrhunske klasične glasbe predvsem v znamenju romantike.

Haydnova filharmonija se bo v Mariboru predstavila z deli Ludwiga van Beethovna, Dmitrija Šostakoviča in seveda Josepha Haydna, skladatelja iz avstrijskega Gradiščanskega, kjer stoji mogočna zgradba nekdaj izredno premožne plemiške družine Esterhazy, kjer je služboval Joseph Haydn, prav tam pa ima danes svoj sedež tudi gostujoči orkester.

Za mariborski uvodni koncert se bo vrnil Nicolas Altstaedt, ki bo nastopil v dvojni vlogi, kot solist violončelist in dirigent orkestra Haydnove filharmonije, že naslednje leto pa bo prevzel tudi umetniško vodenje festivala. Orkester izjemnih glasbenikov, ki letos praznuje 30-letnico, vodi od leta 2015.

Na zdaj že dobro uveljavljenem festivalu, ki v mesto privabi domače in tuje glasbenike, se bodo letos spoprijeli z vsem, kar zajema pojem romantike. Festival bo med drugim vključeval velika dela 19. in zgodnjega 20. stoletja, med katera sodijo tudi prispevki Antona Lajovca, pa tudi dela Arnolda Schönberga oziroma skrajno ekspresivne glasbe iz zgodnjega opusa.

Velike ljubezenske zgodbe

V celoto se bodo povezale velike glasbene ljubezenske zgodbe, izvajalci se ne bodo dotaknili le značilnega romantičnega kulta kontroverznega genialnega posameznika, kot sta bila ne le Beethoven in Wagner, pač pa tudi slavnega junaka detektivskih romanov Sherlocka Holmesa, ki je bil strasten ljubitelj in poznavalec klasične glasbe.

V središču dogajanja bosta dva koncerta festivalskega komornega orkestra, prvi bo potekal pod vodstvom Simona Krečiča in s solistko Oksano Pečeny Dolenc na violini, drugi pa s francoskim dirigentom Jean-Philippom Wurtzem in mezzosopranistko Camille Merckx. Ob tem festival letos spet gostuje v Gradcu z recitalom violinista Žige Branka in pianista Petra Milića.

Zaključek festivala bo tudi letos pripadel Simfoničnemu orkestru SNG Maribor, ki se mu bo tokrat pridružil še zbor Opere SNG Maribor. Nastopili bodo pod taktirko italijanskega dirigenta Gianluce Martinenghija ter z mladim pianistom Alexandrom Gadjievom.

Delavnice za najmlajše

Ob tem pa se bo festival s programom ponovno podal tudi med otroke. Za najmlajše in njihove družine bodo pripravili dva koncerta, v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor pa bodo najmlajšim ponudili različne delavnice.

G. K.