Festival Ment: trije dnevi glasbe in z njo povezanih mentalnih dejavnosti

1. februar 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nastopajoči na letošnjem tridnevnem Mentu, glasbenem festivalu s konferenco in delavnicami, prihajajo iz vseh vetrov in od vsepovsod, od Rusije do Islandije ter od Makedonije do Estonije, zastopane pa bodo tudi slovenske barve.

Ment se uradno začenja v CUK Kino Šiška, veliki finale pa bo v petek na Metelkovi. V okviru dogajanja letos v Ljubljano prihaja 60 zasedb, kantavtorjev, producentov in didžejev. Potekala bo tudi glasbena konferenca, na kateri bosta osrednja govorca Jonathan Poneman in Sigtryggur Baldursson. Gonilna sila legendarnega radia KEXP iz Seattla Kevin Cole pa je zaradi bolezni odpovedal udeležbo.

Iz tujine med drugim prihajajo ruski Oligarkh, islandski glasbenik einarIndra, makedonska vizualna umetnica Dragana Zarevska s projektom Telemama, srbska zasedba Straight Mickey and the Boyz, slovaški postrockerji The Ills, hrvaški elektropunkerji Baden-Baden, norveška zasedba Sauropod Couse in italijanska glasbenica Birthh. Iz naših logov pa bodo med drugim nastopili Širom, Nova Deviator, Warrego Valles, Lynch, Kukla, Gregabytes in Matter.





Govorimo o glasbi in o vsem okoli nje

Konferenčni del festivala se prav tako začenja danes, in sicer v dvorani Komuna Kina Šiška. Prvi dan je na sporedu okrogla miza o tem, v kolikšni meri in na kakšen način se prepletata glasbena ustvarjalnost in grafično oblikovanje. Letošnji Ment gost 300 mednarodnih in slovenskih glasbenih profesionalcev, koncertnih in festivalskih promotorjev, založnikov, distributerjev, agentov, medijev in drugih akterjev, ki bodo svoja znanja, izkušnje in informacije delili na konferenčnem delu dogodka, napovedujejo organizatorji.

Na konferenci se bo posvečalo temam, kot so plasiranje glasbe v filme, serije, oglase in videoigre ter glasbeno opremljanje vizualnih medijev, vzhodnoevropski koncertni trgi, obeti koncertne industrije na območju nekdanje Jugoslavije ter možnosti in moč glasbenega PR-a.

Med osrednjimi govorci bodo torej prej omenjeni šef seattelske založbe Sub Pop Jonathan Poneman in direktor Iceland Music Export pisarne Sigtryggur Baldursson, znan tudi kot ustanovitelj zasedbe The Sugarcubes. Posebne spoznavne sprejeme pripravljajo Madžarska, Poljska in Avstrija.





Spletna založba Kamizdat v Pritličju ob Magistratu pripravlja sklop dogodkov in nekaj delavnic. Med njimi bo tudi delavnica izdelovanja "naredi sam" tekstovnih sintetizatorjev.

Za dobro vago glasbenih plakatov

Letos se prvič na Mentu Ljubljana povezuje evropska glasbena scena s sodobno in svežo likovno produkcijo, in sicer v okviru prodajnega razstavnega projekta appointMent v galeriji DobraVaga. Na voljo je 50 glasbenih plakatov v omejeni izdaji, ki jih je navdihnilo 60 glasbenih izvajalcev letošnje izvedbe festivala.

Tudi letos bo na voljo kompilacija Slovenian moMENT, na kateri so zbrane skladbe vseh slovenskih izvajalcev na letošnji izvedbi festivala. Omenimo še, da je v lanskem letu v okviru dejavnosti platforme Ment na festivalih in prizoriščih na tujem nastopilo 12 slovenskih zasedb ter izvajalcev in skupaj izvedlo 38 nastopov.

Tako konferenčni kot glasbeni del programa potekata od 1. do 3. februarja po številnih ljubljanskih prizoriščih. Poleg Kina Šiška še v štirih klubih v AKC Metelkova, Hostlu Celica, Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in Pritličju.

